La 'batalla de gallos' de Villanueva de la Serena contará con 24 participantes El anfiteatro del parque 'El Rodeo' acogerá el próximo 30 de agosto esta cita de rap que reúne a referentes nacionales y regionales

E. Domeque Jueves, 21 de agosto 2025, 07:51

El próximo 30 de agosto se celebrará una nueva edición del Freestyle Cup, que se llevará a cabo en el anfiteatro del parque de 'El Rodeo', a partir de las nueve de la noche. Así lo ha dado a conocer Ángela Atanasio, concejal de Juventud, que destaca que se darán cita 'freestylers' de élite no solo de Extremadura, sino también a nivel nacional.

Se trata de un evento conocido también como 'batalla de gallos', en la que participarán un total de 24 personas procedentes de Málaga, Sevilla, Extremadura y Gran Canaria. A esto se suman las actuaciones musicales de los artistas locales Pipe y Neyka, además de la artista cacereña Sara Cortés.

Alejandro Ferreira, organizador del Freestyle Cup, explica que el evento consiste en enfrentar a dos raperos que realizan improvisaciones hasta elegir un ganador. «Los participantes improvisan rap con diferentes temáticas en el momento», dice Ferreira sobre esta cita musical que tiene también la intención de «dar a conocer a los 'freestylers' extremeños que no disponen de tantas oportunidades como el resto de comunidades autónomas».

Entre los participantes se encuentran Longitudinal, Gelpi, Afe, Ares G, Blacksnow, Zekku, Kayrox, Jota Q, M Erre, Apolo K, MC Barre, Rise o Rafwan.

El parque contará además con barra de comida y bebida hasta el final de las actuaciones.

Premios

Respecto a los premios, Ferreira subraya que quien consiga la primera posición se llevará 400 euros en metálico y una camiseta de la marca No Limits. El finalista recibirá 200 euros. El jurado estará compuesto por Brahick, Taladro, Kenshi, Markhus y Neyka.

«Ya se hizo anteriormente y arrastra a muchos jóvenes de la localidad y de otras zonas próximas, porque el rap es una música que congrega mucho a la juventud en un espacio en el que pueden disfrutar de un ocio saludable», concluye la concejal.