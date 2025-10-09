El Barrio Nuevo de Villanueva de la Serena comienza este jueves sus fiestas de la Virgen del Pilar La celebración, multitudinaria en los últimos años, ofrece variadas actividades y conciertos hasta el próximo lunes

El Barrio Nuevo cuenta ya las horas para el inicio de sus fiestas en honor a la Virgen del Pilar. Una celebración con gran arraigo que, en los últimos años, ha tenido una gran acogida con actividades multitudinarias.

Hoy comienza de forma oficial el programa de actos con el tradicional aperitivo para los socios de la asociación vecinal. A partir de ahí, hasta el próximo lunes, habrá para todos los públicos.

Los pequeños serán protagonistas en la tarde del viernes. A partir de las 16.00 horas, los menores de 4 a 10 años podrán participar en los juegos populares con rotura de pucheros y carrera de sacos; actividad que se desarrolla en el patio del colegio Cervantes. Para las 19.00 horas, la propuesta es la magia a cargo de Emilio El Mago. Ya por la noche la caseta acogerá las actuaciones de La Banda de Manolito y el DJ Sergio Romero.

El sábado 11, de 14.00 a 0.00 horas, se ofrecerán distintas actividades infantiles en la ludoteca Divertilandia, en el patio del colegio Cervantes. Una jornada en la que la música será la protagonista desde las 16.00 horas con DJ Adri Pérez, el grupo Rewinder, Álvaro Pacheco DJ y DJ López.

El día del Pilar, domingo 12, habrá actividad desde primera hora con la charanga Tirito, a partir de las ocho, para continuar con churros con chocolate. A las 11.00 horas tendrá lugar la tradicional misa en honor de la Virgen del Pilar y a continuación, se celebrará una procesión que recorrerá varias calles del barrio.

Tampoco faltarán este día los bailes regionales, a cargo de Silvia Nicolás, y, al igual que el sábado, estará la ludoteca Divertilanda, con el mismo horario. Durante toda la tarde del domingo habrá música en la carpa con La Carbonería, The Hot Tubes y los DJs Víctor Recio y Roberto Corrales.

Lunes, día festivo

El lunes 13, día festivo, se celebrarán los concursos de tortillas y gazpacho, a partir de las 13.00 horas. A las 16.00 horas, es el concurso de tartas, con premios para las dos más ricas y originales, después se podrán degustar. También se disputará la final de cuatrola antes de proceder a la entrega de premios.