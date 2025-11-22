Un bando municipal permite ya las matanzas domiciliarias

Paco Galeano Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La llegada del frío durante las últimas jornadas ha vuelto a coincidir con la salida de un bando, firmado por el alcalde, que da inicio a la campaña de matanzas domiciliarias para el periodo 2025-2026. A pesar del descenso que se ha ido produciendo de forma paulatina con el paso de los años en esta tradición, que normalmente y una vez al año juntaba a familias enteras y a grupos de amigos, el Consistorio almendralejense continúa informando anualmente de una serie de pautas a seguir para aquellas personas que continúen fieles a esta tradición en desuso.

Un bando en el que se recuerdan las normas dictadas por la consejería de Salud, para el control sanitario de cerdos, y en el que se hace referencia a las fechas en la que podrá realizarse esta actividad. Un permiso que arrancó durante los primeros días de este mes de noviembre y que estará vigente hasta el 31 de marzo.

El permiso de autorización para la matanza se solicitará en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, en el edificio de los Servicios Sociales, situado en la calle Vistahermosa. Podrá hacerse de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas, siempre con una antelación mínima de tres días hábiles antes de llevar a cabo el sacrificio del cerdo. También se puede recurrir al teléfono 682 268 302.

En el edicto municipal publicado a mediados de semana se hace alusión a que los veterinarios que den el visto bueno a la carne podrán ser públicos o privados. El horario de reconocimiento por los servicios oficiales municipales será de 8.30 a 13.00 horas. En el bando, que se puede descargar a través de la web municipal, se especifican los días y horarios de fines de semana y festivos.

Solo consumo privado

Los cerdos sacrificados se presentarán en canal sin despiezar, acompañados de sus vísceras. Los animales deberán ser sacrificados sin sufrimiento y respetando todas las normas del bienestar animal. Recuerda el texto firmado por el alcalde que no está permitida la venta de estos productos, ni abastecimientos a cualquier tipo de establecimiento, ni frescos ni curados, y que tan solo se autoriza el consumo familiar y privado.

Las matanzas en los domicilios dejaron hace años de ser una tradición. La propia evolución de la vida y la mecanización del proceso se ha llevado por delante esta costumbre y los números lo atestiguan. En una década se ha pasado de las 45 autorizaciones firmadas en el año 2015 a las 15 firmadas de media en los últimos años. Lejos quedan ya las 36 autorizaciones de los años 2019 y 2020. O las más de 200 autorizadas en 2005.