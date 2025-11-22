HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CASTUERA

La Banda Municipal de Música ofrece hoy su concierto de Santa Cecilia

F. Vázquez

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

La Banda Municipal de Música ofrecerá hoy su tradicional concierto de homenaje a Santa Cecilia, que tendrá lugar en el auditorio del Centro Cultural a las 20.30 horas. Según avanzó la directora de la Escuela y de la Banda Municipal de Música, Victoria Muñoz, el repertorio del concierto será variado, entretenido y ameno.

El programa arrancará con el pasodoble ‘Música i poble’ del compositor valenciano Ferrer Ferrán. La segunda pieza será ‘Los viajes de Gulliver’, del compositor belga, Bert Appermont, basada en el cuento del mismo nombre.

A continuación, interpretarán la obra ‘En un mercado persa’, del compositor, director y pianista inglés Albert Ketelbey. Se trata de una obra descriptiva en la que se representa la vida de un mercado oriental de la época.

El concierto seguirá con ‘Variazioni in blue’, del compositor holandés Jacob de Haan.

La actuación finalizará con ‘Begin the Beguine’, del compositor y letrista estadounidense, Cole Porter. Se trata de una canción mítica del jazz, llena de swing y con varios solos de clarinete.

