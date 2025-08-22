El Banco de Sangre estará este viernes en Castuera de 18.00 a 22.00 horas

F. V. Viernes, 22 de agosto 2025, 07:37 Comenta Compartir

La unidad móvil del Banco de Sangre de Extremadura visitará hoy Castuera para realizar extracciones a todas las personas que quieran colaborar. Se instalará en el centro de salud y las extracciones se realizarán entre las seis de la tarde y las diez de la noche. Los requisitos básicos para los donantes son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y tener un buen estado de salud.