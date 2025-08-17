El Ayuntamiento de Valverde de Leganés reabrirá sus puertas el martes tras años de reformas

F. Negrete Domingo, 17 de agosto 2025, 14:13 Comenta Compartir

En mayo de 2021 se informó que el edificio del ayuntamiento de Valverde de Leganés sería rehabilitado y ampliado, con unas importantes obras que comenzaron en noviembre de ese mismo año, finalizando las mismas a finales del 2023. Desde entonces, la Casa Consistorial ha permanecido cerrada.

Ahora, el último pleno municipal celebrado aprobó, con cinco votos a favor y dos abstenciones, el informe favorable del consejo consultivo, lo que permite iniciar el uso del edificio con todas las garantías jurídicas y administrativas, según informó el alcalde de Valverde de Leganés, Manuel Borrego, a través de sus redes sociales.

Este fue el único punto del día de la sesión plenaria y tras su aprobación, «el próximo 19 de agosto reabrirá oficialmente sus puertas este edificio rehabilitado y ampliado, símbolo de la democracia», indicó el primer edil.

Esto hará que muy pronto, la gestión municipal regrese. «La actividad principal volverá a su sede natural, convertida en un espacio moderno, accesible, funcional y eficiente», concluyó.