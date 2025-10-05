El Ayuntamiento tala de forma preventiva 25 pinos

E. Domeque Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento a través de la concejalía de Medio Ambiente está llevando a cabo la tala y extracción de 25 ejemplares de pino (Pinus pinea) situados en la plaza de las Albercas. Según explican desde el Consistorio, esta medida se adopta tras el informe técnico elaborado por personal especializado, en el que se constata un riesgo estructural elevado que compromete la seguridad de vecinos y usuarios de este espacio público.

Durante los últimos años, el arbolado de la plaza ha sufrido un deterioro progresivo debido a la limitación de espacio para el desarrollo radicular y la compactación del terreno.

El pasado 16 de septiembre se produjo la caída repentina de un pino aparentemente sano, desplomándose de raíz. «Este suceso puso de manifiesto la urgencia de intervenir de manera inmediata para evitar nuevos incidentes que pudieran derivar en daños personales o materiales», se explica. Además, los árboles restantes presentan una alta probabilidad de fallo estructural ante fenómenos meteorológicos adversos.