HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona modernizará el actual directorio de empresas y negocios locales

Lucio Poves

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:18

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, comprometido con la dinamización económica y la modernización de su tejido empresarial, sigue trabajando en la creación de herramientas innovadoras para fortalecer la economía local. Este es el caso de la plataforma Maimona Empresarial, que entró en funcionamiento el pasado enero y desde entonces aloja en su directorio a más de 100 negocios de la localidad. Este recurso se diseñó como solución para facilitar el acceso a información clave del comercio local, fortalecer la visibilidad de los negocios y promover la interacción entre las empresas y la administración pública.

El consistorio santeño ha conseguido una subvención de la Diputación de Badajoz destinada a la reactivación de la economía local en 2025, y que se destinará al proyecto en el que se está trabajando desde la Oficina Municipal de Promoción Empresarial, Empleo, Desarrollo Local, Innovación y Comercio, dependiente de la concejalía de Desarrollo Local, Industria, Innovación y Comercio.

Consiste en la modernización del actual directorio de empresas y negocios locales mediante la implementación de nuevas secciones funcionales y su conversión a una app, así como en la creación de una sección de formación para empresas con el fin de capacitar a los empresarios locales en habilidades claves, aumentando su competitividad y la capacidad de adaptación a las nuevas demandas del mercado.

El proyecto se encuentra en fase de diseño y se prevé que para mediados de septiembre se proceda a su ejecución, entrando en funcionamiento a partir de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  6. 6 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  7. 7 La popular fiesta de un pueblo de Badajoz, nominada a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic
  8. 8 Herida una joven de 23 años al impactar su patinete con un coche en una rotonda de Cáceres
  9. 9 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres
  10. 10 Cuatro furtivos se desplazan desde Jaén para cazar ciervos en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona modernizará el actual directorio de empresas y negocios locales