El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona modernizará el actual directorio de empresas y negocios locales

Lucio Poves Jueves, 7 de agosto 2025, 08:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, comprometido con la dinamización económica y la modernización de su tejido empresarial, sigue trabajando en la creación de herramientas innovadoras para fortalecer la economía local. Este es el caso de la plataforma Maimona Empresarial, que entró en funcionamiento el pasado enero y desde entonces aloja en su directorio a más de 100 negocios de la localidad. Este recurso se diseñó como solución para facilitar el acceso a información clave del comercio local, fortalecer la visibilidad de los negocios y promover la interacción entre las empresas y la administración pública.

El consistorio santeño ha conseguido una subvención de la Diputación de Badajoz destinada a la reactivación de la economía local en 2025, y que se destinará al proyecto en el que se está trabajando desde la Oficina Municipal de Promoción Empresarial, Empleo, Desarrollo Local, Innovación y Comercio, dependiente de la concejalía de Desarrollo Local, Industria, Innovación y Comercio.

Consiste en la modernización del actual directorio de empresas y negocios locales mediante la implementación de nuevas secciones funcionales y su conversión a una app, así como en la creación de una sección de formación para empresas con el fin de capacitar a los empresarios locales en habilidades claves, aumentando su competitividad y la capacidad de adaptación a las nuevas demandas del mercado.

El proyecto se encuentra en fase de diseño y se prevé que para mediados de septiembre se proceda a su ejecución, entrando en funcionamiento a partir de 2026.