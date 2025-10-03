HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LOS SANTOS DE MAIMONA

El Ayuntamiento tiene un proyecto para comprar la conocida como 'La casa roja'

Lucio Poves

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

El alcalde de Los Santos de Maimona , Manuel Lavado, informó en el último pleno municipal que el Ayuntamiento tiene en proyecto adquirir un bien inmueble, la conocida como 'La casa roja', ubicada en la Plaza de España, con una extensión total de 3.557 metros cuadrados.

Este proyecto tiene un doble objetivo: La posibilidad de ampliación de la Casa de la Cultura, al ser espacios colindantes, y dotar de un espacio de aparcamientos a una zona céntrica y que tiene esta necesidad. La propuesta fue aprobada por mayoría.

Otros puntos

El orden del día incluía también la aprobación de dos convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona y dos entidades.

Finalmente, la Corporación Municipal aprobó por unanimidad aceptar la solicitud presentada por la familia del artista santeño Manuel Santiago Morato, solicitando la renovación del contrato de depósito de sus obras, en los mismos términos que lo acordado en 2015, para su exposición en el Museo Municipal.

