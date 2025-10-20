El Ayuntamiento de Guareña pone en marcha una campaña de animación comercial

El Ayuntamiento de Guareña ha puesto en marcha un 'Pasaporte Comercial' con el objetivo de comprar en tiendas adheridas a la campaña de animación ... comercial, con un total de 47 negocios.

La campaña se basa en realizar compras por valor mínimo de 15 euros, el cliente puede solicitar el pasaporte, y el comercio lo sellaría, y cuando se consiga seis sellos se dirigirá al Centro Cultural para depositar el pasaporte en una urna y, así, entrar en el sorteo de 450 euros en tres vales de 150 euros cada uno, canjeables para gastarlos en los comercios adheridos a la campaña.

Se trata de una iniciativa organizada por el Consistorio de la localidad pacense y financiada por la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura y Fondos Europeos.

La campaña arrancó el 22 de septiembre y concluirá el 31 de octubre. Para saber quiénes será los agraciados con los premios a los tres pasaportes comerciales que se extraigan de la urna, se realizará un sorteo de forma pública el lunes día 3 de noviembre a las 12.00 horas en el Centro Cultural. Se sacarán diez pasaportes, siendo los tres primeros los ganadores y quedando los siete restantes en reserva, «por si no se localiza a la persona agraciada», dicen las bases.

Los organizadores recuerdan por redes sociales que los clientes deberán solicitar su pasaporte en las tiendas adheridas a la citada campaña, y que al realizar compras, igual o superior a 15 euros, «no olviden solicitar el pasaporte comercial y que el establecimiento lo selle, así hasta completar seis sellos en seis establecimientos distintos», recuerdan. Una vez cumplimentado, «habrá que ir al Centro Cultural, donde te darán una bolsa diseñada para esta campaña».

El Ayuntamiento recomienda se consulte el listado de tiendas y negocios adheridos a esta campaña, entre modas, alimentación, farmacias, floristerías u otros servicios. Con esta iniciativa «queremos apoyar al comercio local y poner en valor el esfuerzo de quienes día a día dan vida a nuestras calles y generan empleo en nuestro pueblo». 'Comprar en Guareña, es invertir en Guareña' tienen por lema; y como objetivo «apoyar al comercio de proximidad en la localidad».