El Ayuntamiento de La Codosera inicia la rehabilitación de la calle Alta, una actuación clave

P. Cordovilla Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Codosera acomete la Fase I de rehabilitación de la calle Alta, una actuación clave dentro de los esfuerzos por mejorar y embellecer el casco antiguo.

Los trabajos, que se centran en la restauración del pavimento, avanzan a buen ritmo gracias a la labor de los participantes del Programa Colaborativo Rural 'Casco Antiguo I'. Este programa no solo promueve la mejora de infraestructuras, sino que también facilita el desempeño y la formación práctica de sus alumnos.

Con esta intervención, el Consistorio busca mejorar significativamente la estética de esta zona. La renovación del pavimento no solo embellecerá la calle Alta, sino que también sienta las bases para futuras acciones planificadas para revitalizar y poner en valor todo el casco antiguo.