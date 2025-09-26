HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LA CODOSERA

El Ayuntamiento de La Codosera inicia la rehabilitación de la calle Alta, una actuación clave

P. Cordovilla

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de La Codosera acomete la Fase I de rehabilitación de la calle Alta, una actuación clave dentro de los esfuerzos por mejorar y embellecer el casco antiguo.

Los trabajos, que se centran en la restauración del pavimento, avanzan a buen ritmo gracias a la labor de los participantes del Programa Colaborativo Rural 'Casco Antiguo I'. Este programa no solo promueve la mejora de infraestructuras, sino que también facilita el desempeño y la formación práctica de sus alumnos.

Con esta intervención, el Consistorio busca mejorar significativamente la estética de esta zona. La renovación del pavimento no solo embellecerá la calle Alta, sino que también sienta las bases para futuras acciones planificadas para revitalizar y poner en valor todo el casco antiguo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  3. 3 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  6. 6 Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
  7. 7

    Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre
  8. 8 La Policía detiene a dos jóvenes por robar a un cuponero cuando iba a trabajar en Badajoz
  9. 9

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  10. 10

    Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de La Codosera inicia la rehabilitación de la calle Alta, una actuación clave