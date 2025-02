El Ayuntamiento de Zafra anuncia una propuesta de acuerdo para la Relación de Puestos de Trabajo

ANA MAGRO Martes, 22 de marzo 2022, 07:44 Comenta Compartir

El Ayuntamiento y los sindicatos CSIF y UGT han anunciado la firma de una propuesta de acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El siguiente paso es hacer esa propuesta real con los informes vinculantes de Secretaría e Intervención. La empresa Rodríguez Viñals hizo una propuesta de RPT que el Ayuntamiento pasó a los sindicatos que han estado trabajando en ella. El equipo de gobierno ha asumido las modificaciones propuestas por los sindicatos. También ha aceptado un complemento específico especial para la nocturnidad y los trabajos de domingos y festivos, que se pagarán aparte; una parte adicional de los complementos específicos y un complemento personal transitorio para algunos puestos que estaban sobrevalorados.

El alcalde asegura que con esta nueva RPT más del 90% del personal va a cobrar «entre un 10 y un 25%» más de lo que hasta ahora ha cobrado, con todos los complementos. El resto de puestos estarían más o menos equilibrados con la propuesta de esta nueva RPT. En cuanto al valor económico, los euros por punto se quedan en 8,65 (los sindicatos pedían 12).

Asegura Contreras que este acuerdo supone una paso importante y ha agradecido el trabajo realizado por los sindicatos : UGT, CSIF y CCOO, aunque este último no firmó la propuesta. También agradece la participación de los grupos políticos en la oposición (PP, Ciudadanos y Unidas por Zafra-Izquierda Unida) que se han abstenido, pero espera el contar con el acuerdo unánime de todos los grupos cuando estas propuestas pasen a sesión plenaria para ser aprobada definitivamente.

Y ha dicho el alcalde que la RPT tiene que ser viva, dinámica, «porque los puestos de trabajo de un Ayuntamiento como el de Zafra, donde en algunos meses se alcanzan los 600 trabajadores así lo requiere». Y ha adelantado que junto con los sindicatos comenzarán a trabajar la Carrera Profesional.

Tanto CSIF como UGT han mostrado su satisfacción por el acuerdo logrado, pese a no conseguir lo que pedían respecto al punto. Aun así, dicen que sí se han conseguido mejoras en otros sentidos. «La mayor parte de los trabajadores municipales van a notar una mejoría importante en sus condiciones laborales que a partir de ahora estarán establecidas. Estamos satisfechos, aunque nos hubiera gustado que la administración hubiera dado un paso más hacia delante, pero hemos aprobado esta propuesta por el compromiso adquirido por parte del Ayuntamiento de comenzar a trabajar en la Carrera Profesional.

A este mismo compromiso se refirió el representante de UGT, que informó que han aceptado las condiciones y el valor de punto porque tienen el compromiso del Ayuntamiento de, una vez publicada esta nueva RPT, volver a rectificar lo que sea necesario, y trabajar en la Carrera Profesional.

CCOO no firmó

Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario y más representativo en el ayuntamiento de Zafra, no firmó ni estuvo presente en el anuncio de esta propuesta de acuerdo, aunque en un comunicado asegura que «sí está de acuerdo con todo lo que hasta este momento se ha avanzado, pero no podemos firmar ahora mismo el documento de la RPT porque no estamos de acuerdo con el punto impuesto por el alcalde sin tener por delante un informe jurídico de Secretaría y un informe económico por parte de la Intervención. CCOO consideran que no ha habido negociación, «si no imposición, porque sin los informes no podemos asumir nada de momento y tampoco se podrá por tanto aplicar hasta que no estén y nos clarifiquen la legalidad del trabajo realizado, así como su viabilidad económica».