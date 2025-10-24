HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 24 de octubre, en Extremadura?
Calle de Siruela, cuyo Ayuntamiento ha alertado a los vecinos. GoogleMaps

Aviso en La Siberia por dos hombres «bien vestidos» que se hacen pasar por funcionarios

Las autoridades alertan para evitar que los vecinos caigan en estafas y robos

R. H.

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:19

Aviso a los vecinos de los distintos pueblos de La Siberia extremeña. Una alerta a la ciudadanía que se ha hecho pública a través del bando móvil del Ayuntamiento de Siruela y, rápidamente, ha circulado por los móviles y redes sociales de esta zona de la provincia de Badajoz.

En el mensaje se avisa de la presencia de dos hombres que se mueven por los diferentes pueblos de la zona, llegando a las autoridades de Casas de Don Pedro o Talarrubias.

Según informa el bando móvil, los dos individuos se pasean «bien vestidos y se hacen pasar por funcionarios de la Administración de Justicia», con el objetivo de intentar robar o estafar en los domicilios de estos municipios del este de la provincia.

