Los autobuses vuelven a su parada habitual en Valverde tras el final de las obras

Fernando Negrete Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Cuatro meses después, la parada de autobuses de Valverde de Leganés vuelve a tener actividad en su emplazamiento habitual, situado en la calle Bonal, tras la finalización de las obras realizadas en este entorno. Así lo ha informado el Ayuntamiento, que confirma que con este cambio se recupera «la normalidad y la comodidad en el servicio de transporte público».

Con el regreso a su ubicación tradicional, queda fuera de servicio la parada provisional habilitada en la avenida de la Paz, que ha estado activa durante el periodo de trabajos realizados en la zona de la calle Bonal.

Agradecimiento municipal

El Ayuntamiento ha agradecido la paciencia y comprensión de los vecinos durante las semanas en las que se ha visto alterado este servicio.