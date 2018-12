«Hemos aumentado un 685% el presupuesto para la igualdad de género» El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda, en la entrada de su despacho / J. V. ARNELAS Miguel Ángel Gallardo, el presidentede la Diputación de Badajoz, asegura que la institución ha pasado a ser el banco bueno de los ayuntamientos Viernes, 28 diciembre 2018, 08:30

Miguel Ángel Gallardo Miranda (1974) consiguió en el año 2003 que el PSOE volviese al gobierno de Villanueva de la Serena tras ocho años en la oposición.Desde entonces, lidera la Alcaldía de esta ciudad de casi 26.000 habitantes. Además, desde julio de 2015 es el máximo representante de la Diputación de Badajoz. Tres años y cinco meses después de su toma de posesión se sienta con este Diario para hacer balance de la gestión llevada a cabo en su primera legislatura en esta institución.

–¿Cómo valora estos años de legislatura?

–Creo que quien mejor tiene que valorar estos años son los propios ciudadanos y los alcaldes. En cualquier caso, creo que ha sido una legislatura útil para el bienestar de los pueblos de la provincia, ya que hemos impulsado proyectos importantes en el ámbito de las tecnologías, de la exclusión financiera, de la sostenibilidad económica y de la economía verde y circular. Es decir, ha sido una legislatura muy completa en la que quienes han ganado han sido los ciudadanos. En definitiva; una legislatura de hechos cumplidos.

–En el momento de su elección, sus compañeros socialistas quisieron premiar su solvencia a cargo del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, ¿ha podido gestionar igual la institución provincial?

–Uno tiene una forma de gestión y yo he trabajado en la misma línea de intenso trabajo, siendo un obrero de la política. Ha sido una legislatura en la que he puesto la misma intensidad, ilusión y esfuerzo que le dedico a mi ayuntamiento, y sin descuidar en ningún momento la gestión municipal. Es cierto que ha sido una legislatura dura en lo personal y en lo familiar porque representa un intenso sacrificio el compatibilizar una Alcaldía tan grande y la gestión de una provincia también grande, pero ha sido muy productiva. No obstante, mi prioridad siempre ha estado en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y lo seguirá estando. Esta labor que he realizado en la provincia ha pretendido continuar con la ejercida por los presidentes anteriores, pero indudablemente, impulsando políticas de nuestro tiempo y que sigan haciendo de la Diputación de Badajoz un referente en el ámbito de las buenas prácticas.

–Actualmente, ¿cómo se encuentran las cuentas provinciales?

–Actualmente saneadas. La institución ha pasado de ser deudora, pues ha liquidado toda su deuda, a ser acreedora de los ayuntamientos, pero en forma de 'banco bueno', ya que les proporciona fondos que no generan intereses. La deuda que correspondía pagar terminaba en el 2018 y en este año la hemos amortizado. No lo hemos hecho de forma anticipada porque pensamos que el dinero hay que utilizarlo para cubrir necesidades en los municipios, por lo que hemos decidido anticipar soluciones a los problemas. A día de hoy, la Diputación de Badajoz tiene deuda cero.

–La provincia presenta problemas de despoblación. ¿Qué medidas está tomando la Diputación para frenarla?

–Este problema ocurre en el conjunto nacional. Hay una España de dos velocidades; una que tiene muchas oportunidades y después la de los entornos rurales, que tiene que enfrentarse a los grandes núcleos de población. Aún así, hemos sido capaces de generar esperanza en el mundo rural. La Diputación de Badajoz aporta granitos de arena en forma de políticas para evitar la despoblació, pero tienen que haber también políticas globales, que vengan desde Europa y en forma de ley desde el gobierno de España para que la despoblación no siga creciendo. Hemos puesto en marcha un plan importantísimo que lucha contra la exclusión financiera, posibilitando que los pueblos que se quedaron sin entidad bancaria vuelvan a tener un cajero automático que cubra sus necesidades. Hemos impulsado políticas también en el ámbito de la transformación digital. Es imprescindible no solo abordar mejoras en las comunicaciones terrestres –que lo hemos hecho–, sino también en las infraestructuras digitales. Estoy convencido de que la brecha entre el mundo rural y urbano va a estar en las comunicaciones virtuales. Si hay buenas comunicaciones tecnológicas, habrá muchas oportunidades de empleo.

–¿Qué planes tiene la Diputación de Badajoz para la expansión del turismo en la provincia?

–Trabajamos en el turismo inteligente, concretamente en un proyecto que nos va a permitir recrear ciertos espacios en realidad virtual, donde la gente va a tener la oportunidad de conocer nuestros monumentos antes de venir a visitarlos. Además, la oferta turística tiene que conllevar buenos alojamientos en el mundo rural, por eso hemos impulsado un proyecto piloto que estoy convencido que se va a consolidar en los próximos ejercicios presupuestarios, con 600.000 euros para la compra de entre cinco y seis casas abandonadas para rehabilitarlas, sacarlas a licitación y que haya empresas o emprendedores que puedan optar a hacer su forma de vida en torno a la explotación de las mismas. Esto es un modelo claro de lo que debe ser la colaboración público-privada, ya que nosotros entendemos que debemos impulsar la construcción pero la debe gestionar el sector privado.

–¿Qué políticas está llevando a cabo el área de Desarrollo Sostenible para luchar contra el cambio climático?

–Muchas. Nosotros nos creemos claramente todo lo que tiene que ver con el impulso que la Junta de Extremadura le ha dado a la economía verde y circular, y lo hemos puesto en práctica. Creamos el plan de Movilidad de Vehículos Eléctricos en Municipios (Movem), que significó la compra de 168 coches eléctricos para los ayuntamientos, más una red de electrolineras. Cuando presentamos este plan muchos pensaron que era una fantasía y hemos demostrado que era un compromiso. También estamos haciendo un cambio de luminarias en todas los municipios, que pasarán a tener luces led. Aproximadamente quedará cambiado el 30% de alumbrado público de todas las localidades pacenses. También habrá decenas de calderas de biomasa y edificios públicos más eficientes, porque estamos impulsando a través de 'Smart Energía' –un apéndice de 'Smart Provincia'– todo lo relacionado con alumbrado inteligente, donde en todo momento se sabe qué lámpara está encendida, qué consumo tiene cada una o qué necesidad de luz hay en cada situación.

–¿Y qué hay en cuanto a iniciativas de igualdad de género?

–Si hay alguna política que verdaderamente se ha impulsado en esta legislatura es la de la igualdad de género.Hemos hecho un esfuerzo enorme desde el punto de vista económico, pero desde el político no ha significado ningún esfuerzo porque creemos firmemente en la igualdad. Además, pensamos que sin el 50% del talento que tiene este país no se puede construir un país avanzado. Si comparamos el presupuesto de 2015 con el de 2019 nos encontraremos una subida del 685% en esta materia. Esto nos ha permitido crear 27 planes municipales de igualdad, impulsar el segundo Plan de Igualdad de la propia Diputación, o crear convenios con Arta Taxi para que las mujeres se puedan sentir protegidas y seguras en una situación de riesgo.En definitiva, hemos avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con la concienciación. Yo creo que la base fundamental de evitar en un futuro el machismo y la violencia de género e impulsar la igualdad, está en las escuelas. Asimismo, quiero hacer un llamamiento a la sociedad en su conjunto para que no tengamos que vivir situaciones como las que hemos vivido estos días, donde una mujer sale a correr libremente y acababa asesinada por un depredador sexual, un asesino. Me pongo en la situación de sus padres y siento verdadero temblor. Quiero dar el pésame a la familia de Laura Luelmo y hacer una reflexión, puesto que las mujeres tienen que correr para ser libres, no correr mirando hacia detrás por si alguien las persigue. Hemos avanzado mucho en cuestiones relacionadas con la igualdad, pero mientras haya una mujer que se sienta amenazada o sea asesinada, es una sociedad que todavía necesita dar pasos hacia la igualdad y reflexionar.