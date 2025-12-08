Aumenta la cuantía de los premios de la cabalgata de Reyes

Paco Galeano Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La cabalgata de Reyes, la actividad con la que se pondrá el punto y final a la Navidad durante la tarde noche del cinco de enero, sigue tomando forma y desde el Consistorio se desvelaba hace unos días el capítulo de premios y la dotación económica que recibirán los organizadores de cada una de las carrozas.

Después de la primera reunión con los interesados celebrada hace unas semanas, la responsable de Festejos, Tamara Rodríguez, señalaba durante la semana que se avisará ahora a las personas que participaron en ese encuentro de que ya pueden inscribirse. «La convocatoria está abierta a la participación de personas físicas o jurídicas mayores de edad, que deberán presentar su solicitud dentro del plazo establecido, junto con los anexos y documentación requerida, disponibles para su descarga en la web oficial del Ayuntamiento», recordaba la edil socialista.

Mayor dotación económica

En esta edición se cuenta con una dotación económica mejorada con respecto a ediciones pasadas, alcanzando un total de 13.000 euros en premios, con cargo al presupuesto de 2026. Se otorgarán los siguientes premios. Un primero de 1.200 euros, un segundo de 1.100 euros y un tercero de 1.000 euros. También habrá seis premios de 900 a carrozas de temática especial. Por último se reconocerá la participación con una asignación de 700 euros para cada carroza. Las asignaciones no son acumulables y en caso de que una entidad participante sea merecedora de más de un reconocimiento solo se abonará la cuantía de mayor valor.

El jurado estará compuesto por representantes de entidades sociales, empresas, profesionales del ámbito artístico y miembros del consejo local de Infancia y Adolescencia. La evaluación contemplará criterios como temática, diseño, vestuario, uso del espacio, sonido e iluminación, hasta un máximo de 100 puntos.

Durante su comparecencia la responsable de Festejos del Consistorio almendralejense animaba a la ciudadanía, colectivos y asociaciones a participar activamente en este evento. «Esencial en la programación navideña», por lo que confiaba Tamara Rodríguez «en una alta respuesta por parte de los vecinos». Todo ello después de que se haya detectado un descenso en el número de carrozas que han venido participando en la cabalgata durante los últimos años.

No hay novedad en la infraestructura y el cortejo volverá a partir del recinto ferial la tarde del día cinco de enero a las 17.00 horas, para finalizar en el Palacio del Vino y de la Aceituna después de recorrer las mismas calles que en las cabalgatas celebradas de los últimos años.