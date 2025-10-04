El Aula Mentor crece con la creación de diez aulas auxiliares

Paco Galeano Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento almendralejense ampliará de forma significativa su oferta educativa con la creación de diez nuevas aulas auxiliares del Aula Mentor, enmarcadas en el Programa de formación abierta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Lo anunciaba esta semana el concejal de Formación y Emprendimiento, Saúl del Amo, quien explicaba que la iniciativa se impulsa gracias a la convocatoria 2024 de Ayudas a la creación de aulas, con una financiación de 4.000 euros por cada una de ellas, lo que ha supuesto la concesión a la ciudad de 40.000 euros.

Desde su puesta en funcionamiento en el año 2013, la ciudad cuenta con un Aula Mentor ubicada en el Centro de Innovación Empresarial. Se trata de unos espacios que ofrecen atención personalizada, ya sea presencial o a distancia mediante cita previa, y que cuentan con equipos informáticos y conexión a internet para que las personas interesadas puedan acceder puntualmente a los cursos. Un catálogo que oferta más de 240 cursos pertenecientes a 15 familias profesionales y competencias lingüísticas, dirigidos a mayores de 18 años.

Nuevas aulas

El servicio se verá reforzado ahora con nuevos espacios repartidos por la ciudad. En concreto en el Palacio del Vino, la UPAL, Zona Joven, Residencia Vivero de Emprendedores, Mercado Municipal, Centro Cívico, Escuela de Música y Servicios Sociales de la calle Vistahermosa.

Desde 2023 el Aula Mentor ha contabilizado 211 personas matriculadas en cursos y ha ofrecido orientación a otras 660.