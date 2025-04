El atropello mortal de Gargáligas se trató de una imprudencia, según el alcalde

Estrella Domeque Jueves, 2 de marzo 2023, 15:10 Comenta Compartir

El alcalde de Gargáligas, Andrés Bravo, reconoce sobre el atropello que se ha cobrado este pasado miércoles la vida de uno de sus vecinos, que se trata de una imprudencia obligada, eso sí, por la situación de la N-430 a su paso por la población. «Sabemos que no se puede cruzar una carretera nacional, porque no se puede, pero la casuística de Gargáligas es la que es: está el pueblo, está la Nacional y al otro lado hay un restaurante; no se puede, pero la gente pasa andando», expresa el primer edil de esta entidad local menor de Don Benito. «Por desgracia, de noche, pueden ocurrir estas desgracias», añade.

Esta población, de poco más de 500 habitantes, despide hoy a su vecino Juan, de 49 años. Su cuerpo fue trasladado ayer al anatómico forense para realizar la autopsia y ya hoy se ha llevado a cabo el velatorio en el municipio pacense donde será también el sepelio esta tarde. «Son 49 años, es una pena. Una familia que los padres son del pueblo de toda la vida, ellos también, algunos hermanos, tíos y primos también viven aquí», lamenta el alcalde.

Tras conocer la noticia, Bravo se desplazó inmediatamente al lugar del suceso, «estaban allí muchos vecinos, el pueblo está conmocionado después del shock de ayer, es una población pequeña y estas noticias vuelan».

Se trata de la tercera víctima mortal en la carretera N-430 a su paso por Extremadura en este 2023. «Es una víctima más que se suma a esta carretera, una vía con mucho tráfico tanto de día como de noche… Es lo que ya conocemos y por eso siempre estamos demandando esa conversión en autovía», dice Andrés Bravo, alcalde de una de las poblaciones que forma parte de la Plataforma N-430. Hoy, con el fallecimiento de este vecino de Gargáligas se pregunta «cuántos o qué más tiene que pasar, es un problema real y tenemos que conseguir la voluntad de todas las administraciones para ir dando soluciones».

En este caso, insiste, no deja de ser una imprudencia, «pero la realidad del lugar es la que hace las costumbres; se pueden ir poniendo medidas paliativas, pero no dejan de ser parches».

