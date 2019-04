El Ateneo Frexnense presenta el libro 'Eugenio Hermoso, la cara B del arte español' SETE MARTÍN Martes, 9 abril 2019, 08:39

El Ateneo Popular Frexnense acogió el pasado viernes la presentación del libro 'Eugenio Hermoso, la cara B del arte español', de Rodrigo Vargas Nogales, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.

En el transcurso de la presentación se habló sobre la casa de Hermoso, de los problemas de conservación de las obras que aún contiene y de la falta de una catalogación completa de sus obras.

«Propuse a la fundación Eugenio Hermoso hacer una compartimentación del legado; de forma que aquellas partes en las que existen problemas queden a un lado y que la parte que forma la obra acabe en un lugar expuesta, que es la voluntad que tenía Rosario Hermoso y probablemente su padre», aseguró Rodrigo Vargas.

Durante la presentación de este libro también se planteó la posibilidad de trasladar la obra completa de Eugenio Hermoso al Conventual de San Francisco, equipado sobradamente para poder disfrutar de su exposición y también de la realización de talleres, ya que -como incidió en repetidas ocasiones el ponente- el aspecto didáctico es fundamental en la pervivencia de la obra de Hermoso. «Sería un motor cultural no solo para Fregenal sino para toda la zona», señaló.

Espacio ya comprometido

La alcaldesa, Tina Rodríguez, intervino para decir que el espacio del Conventual San Francisco ya estaba comprometido para el Museo de Arte Contemporáneo que se va a hacer con fondos europeos. «A mí esto me parece una iniciativa fantástica, pero me resulta chocante que un museo hecho con las adquisiciones de un premio de pintura como el Premio Eugenio Hermoso, al final tenga un espacio expositivo mucho más importante que el propio museo de Hermoso. Me parece un tanto chocante y contradictorio», dijo.

Al finalizar la ponencia se inició un coloquio muy interesante. Intervinieron Manuel Parralo, presidente del premio de pintura Eugenio Hermoso, Tomas Paredes, Juan Francisco Ceballos, así como otras personas importantes en la vida cultural de Fregenal de la Sierra.