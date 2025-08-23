La asociación Localfilms estrena su documental sobre la Orden de Santiago en Fuente del Maestre
M. G. Zambrano
Sábado, 23 de agosto 2025, 09:37
La plaza de España acogió la proyección del documental 'La Orden de Santiago en Fuente del Maestre', que ha estrenado la asociación cultural Localfilms. Durante tres pases, que congregaron a un nutrido grupo de espectadores, se pudo conocer la historia de la Orden de Santiago en la localidad y los símbolos más importantes que permanecen en el patrimonio local, como los escudos de la calle Corredera y de la plaza de España.
La proyección fue posible gracias al trabajo de la historiadora fontanesa Irene Fernández García y el documental fue locutado y guionizado por Jesús Lozano, y producido por José Carlos Calderón.
