La Asociación de Amigos del Castillo se presenta el sábado en Alburquerque
P. Cordovilla
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00
El Castillo de Alburquerque (Castillo de Luna) acogerá el sábado, a las 12.30 horas, la presentación oficial de la Asociación Amigos del Castillo de ... Alburquerque, una nueva entidad ciudadana que nace con el objetivo de proyectar cultural y turísticamente el principal monumento del municipio.
El acto contará con las intervenciones de Manuel Gutiérrez, alcalde de Alburquerque; Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, y Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, así como de la periodista Isabel Gemio, el empresario Víctor Madera y el escritor Luis Landero, entre otros representantes del ámbito cultural, social y militar.
La asociación surge del impulso de un grupo de vecinos comprometidos con la cultura, el patrimonio y el deporte. Su propósito es convertir el Castillo en una marca de referencia que proyecte a Alburquerque y a Extremadura como escenarios de eventos de primer nivel.
