Asaltan de madrugada el Ayuntamiento de Villalba de los Barros y se llevan menos de 50 euros Los ladrones se llevaron una antigua caja fuerte, de bastante peso, que no contiene nada pero dejaron en el edificio portátiles y móviles

Celestino J. Vinagre Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:14

«Si pensaban que en un ayuntamiento va a haber mucho dinero en efectivo y encima en uno como el de Villalba, de un pueblo de 1.400 vecinos, estaban muy equivocados. No lo acabo de entender». La frase es de Ángel Luis Becerra, alcalde de Villalba de los Barros, que no comprende qué es lo que pretendían los ladrones que esta noche entraron de madrugada en el edificio consistorial, rompiendo las cerraduras de su puerta principal, y se han llevado una ínfima cantidad de dinero que se calcula en no más de 50 euros. 20 se llevaron de la oficina de Correos que está dentro del edificio y no más de 30 euros en efectivo de algo de dinero que había en dependencias municipales.

La noticia del asalto al Ayuntamiento de Villalba ha cogido desprevenidos a los vecinos de este pueblo de la comarca de Tierra de Barros. Se produjo de madrugada. «Anoche tuvimos pleno municipal. Pudimos salir alrededor de las diez. Esta mañana, el primer trabajador del Ayuntamiento que empieza su jornada laboral, sobre las siete y media, me llamó diciendo que encontró la puerta abierta, las luces encendidas y algún papel tirado por el suelo. Que qué había pasado», relata el regidor villalbense a este diario.

A estas alturas, se sabe que salvo esa pequeña cantidad de dinero sustraído, no hay nada de valor que se hayan podido llevar. «Dinero sé que era posible porque aquí apenas se queda en efectivo. Me preocupaba más que se hubieran llevado documentos y por ahora no echamos en falta nada importante», explica.

Los delincuentes se han llevado la antigua caja fuerte municipal, de notable peso pero sin nada dentro. «La tenemos ahí como objeto antiguo, decorativo, recordando a lo que había hace muchos años. Se la han llevado. No sé para qué», agrega.

Los ladrones entraron reventando las cerraduras de la puerta, de madera pero de gran peso, que tiene el Ayuntamiento por su fachada. Entraron en el salón de pleno, en las oficinas, en el espacio que hay para la oficina de Correos «pero no han tocado el portátil que me dejé anoche, ni se han llevado ordenadores, ni teléfonos móviles. Han entrado para nada. Para hacer un poco de daño y dar un susto», concluye el alcalde de Villalba.

Tanto la responsable de la oficina de Correos como el propio Ayuntamiento han puesto una denuncia ante la Guardia Civil. Hace un mes aproximadamente, entraron también en el Ayuntamiento de Feria, a unos 17 kilómetros de Villalba, y se llevaron también una cantidad de dinero en efectiva y algunos cables.