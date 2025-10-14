HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Sembrador muestra uno de los diseños de este DNE. HOY
Villanueva de la Serena

El artista Fernando Sembrador crea su particular DNI extremeño

Sembrador ha diseñado esta creación simbólica «que celebra la esencia de la región y de quienes la habitan»

E. Domeque

VILLANUEVA DE LA SERENA.

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El artista villanovense Fernando Sembrador ha presentado el Documento Nacional Extremeño (DNE), una nueva propuesta artística con la que busca una vez más reivindicar «la identidad, el orgullo y la diversidad cultural de Extremadura».

Según explica Sembrador, el DNE se concibe como una creación simbólica que representa «la rica herencia cultural de nuestra región y el profundo sentido de pertenencia de los extremeños».

Trujillo, Valverde de Burguillos, Valle de la Serena, Torrejoncillo, Talaván, Miajadas, Salvatierra de los Barros o Pueblonuevo del Guadiana son algunas de las poblaciones que ya aparecen en estos particulares documentos de identidad.

Desde su lanzamiento, la iniciativa ha despertado gran interés en toda la región, con numerosos mensajes de personas que solicitan su propio DNE personalizado con el nombre de su pueblo o incluso con su nombre propio. «El interés es tan grande que muchos preguntan si estos documentos están a la venta para poder llevarlos en su cartera», afirma el artista que comparte sus creaciones a través de redes sociales.

Compromiso con la cultura

Así, este 'Documento Nacional Extremeño' no es oficial, «es una manifestación artística y emocional que celebra la esencia de Extremadura y de quienes la habitan».

Con esta propuesta, Fernando Sembrador reafirma su compromiso con la cultura y la identidad extremeña. La idea se suma a las ejecutadas previamente como los 'Emoticonos extremeños', su recreación del alfabeto aborigen o su particular reinvención de los escudos de poblaciones de la región. En ese sentido, este DNE se presenta « como un nuevo compromiso para poner en valor y un reconocimiento a la diversidad de nuestros pueblos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  4. 4

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  5. 5 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  6. 6 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  7. 7 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  8. 8 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  9. 9

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado
  10. 10

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El artista Fernando Sembrador crea su particular DNI extremeño

El artista Fernando Sembrador crea su particular DNI extremeño