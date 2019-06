Arroyo de San Serván está dos días sin agua por la sustitución de una bomba

Iba a ser un corte en el suministro de agua de poco más de seis horas, pero la realidad es que han sido dos días sin ella en Arroyo de San Serván (4.100 vecinos). Hasta ayer por la mañana, confirmó el alcalde arroyano, Eugenio Moreno, a HOY, la normalidad no ha llegado a esta localidad del entorno de Mérida tras los trabajos de sustitución de una bomba de impulsión por parte de Aquanex, la empresa concesionaria.

«Nos dijeron que había que cortar el suministro entre las 7 y las 13.30 horas del martes para proceder a la sustitución de una bomba ya deteriorada por otra. Que no quedaba remedio. El problema es que, tras instalar la nueva, esta no era apta, no respondía y el agua no se distribuyó bien por el pueblo», relata el regidor. Han sido 48 horas que se han hecho muy largas en este inicio del verano en el municipio. «Los vecinos que más lo han sufrido son los que viven en la parte más cercana a la sierra pero todos nos hemos visto afectados de una manera u otra por la distribución del agua. Pido disculpas», finaliza.