Arreglo de los caminos rurales en varias zonas en La Zarza
Jueves, 21 de agosto 2025, 07:50
P. ESPINOSA. El Consistorio ha puesto en marcha una nueva campaña de mejora y mantenimiento de los caminos rurales del municipio con el objetivo de ... garantizar un tránsito más seguro y accesible para agricultores, ganaderos y vecinos que utilizan estas vías en su día a día. Ya se han realizado actuaciones en distintas zonas de la sierra y en el camino de las minas. Durante esta semana y la próxima, la maquinaria se desplazará hacia la zona del río Matachel para continuar con el acondicionamiento.
