Arrancan en Llerena las fiestas del Cristo de la Reja

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

ANTONIO J. MAYA. Comienzan las fiestas del Cristo de la Reja. El pregón lo dará Celia Mª Maya Díaz. Terminado el acto, se inaugurará la verbena popular en el paseo que con distintos grupos y DJs amenizarán todas las noches de capeas. Este año, la primera vaca que entrará en la plaza será para las capeas de las mujeres.

