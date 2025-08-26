Arranca el novenario de la Virgen de la Estrella en Los Santos de Maimona
Lucio Poves
Martes, 26 de agosto 2025, 07:43
La hermandad de Nuestra Señora de la Estrella de Los Santos ha dado a conocer los nombres de los sacerdotes que van a 'predicar' en ... la novena en honor a la patrona de la localidad, La Virgen de la Estrella. El novenario comienza hoy bajo el título genérico 'Abrazos de esperanza'. Cada día se contará con un sacerdote distinto y también los diferentes colectivos parroquiales prepararán, cada día, la liturgia de la misa.
La novena se rezará todos los días a las ocho y media de la tarde tras el santo rosario. Posteriormente será la misa.
El primer día estará dedicado a los enfermos y el resto de jornadas: a los catequistas, los pobres, hasta llegar al último día, el miércoles 3 de septiembre, dedicado a la Iglesia.
Actuaciones corales
En algunos de los días de celebración cantarán los coros A Mi Lado y Corazón y el día de la Virgen, el 8 de septiembre, será el Coro Castelar de Zafra quien acompañe en la misa mayor.
