Arranca el novenario de la Virgen de la Estrella en Los Santos de Maimona

La hermandad de Nuestra Señora de la Estrella de Los Santos ha dado a conocer los nombres de los sacerdotes que van a 'predicar' en ... la novena en honor a la patrona de la localidad, La Virgen de la Estrella. El novenario comienza hoy bajo el título genérico 'Abrazos de esperanza'. Cada día se contará con un sacerdote distinto y también los diferentes colectivos parroquiales prepararán, cada día, la liturgia de la misa.

La novena se rezará todos los días a las ocho y media de la tarde tras el santo rosario. Posteriormente será la misa.

El primer día estará dedicado a los enfermos y el resto de jornadas: a los catequistas, los pobres, hasta llegar al último día, el miércoles 3 de septiembre, dedicado a la Iglesia.

Actuaciones corales

En algunos de los días de celebración cantarán los coros A Mi Lado y Corazón y el día de la Virgen, el 8 de septiembre, será el Coro Castelar de Zafra quien acompañe en la misa mayor.