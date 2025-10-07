Arranca la licitación de los puestos del Mercado de Abastos en Villanueva de la Serena Los pliegos administrativos y técnicos ya han sido aprobados en Junta de Gobierno

E. Domeque Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

La Junta de Gobierno ha aprobado los pliegos técnicos y administrativos para la adjudicación de los puestos del remodelado Mercado de Abastos. Con este paso, se da inicio a la licitación previa a la puesta en marcha de estas instalaciones, prevista para los primeros meses de 2026.

«Es un paso muy importante para nuestra ciudad y, en particular, para la vida comercial», explica David Díaz, concejal de Comercio, que añade que se cumplirá con la previsión de apertura del edificio. Así, asegura que desde la recepción de las obras, el pasado mes de marzo, se están cumpliendo «escrupulosamente todos los pasos establecidos y, en algunos casos, antes de lo previsto».

En ese sentido, recuerda la reciente aprobación del reglamento y la ordenanza fiscal. En lo que respeta a los pliegos técnicos y administrativos aprobados, explica que se trata de un proceso «transparente, con bases claras que permitirá a los emprendedores y comerciantes optar a uno de los lotes disponibles».

Diez años de concesión

La concesión administrativa de los puestos del mercado será por diez años, aunque se podrán prorrogar hasta veinte en total. «Damos seguridad y estabilidad a quienes apuesten por abrir aquí sus negocios», afirma el edil.

La licitación es para 27 puestos de venta agrupados en 18 lotes, «con distintas actividades comerciales, algunas ya representadas en el mercado provisional y otras nuevas».

Por otra parte, se han establecido criterios de adjudicación que premian tanto la experiencia en mercados de abastos como la trayectoria en el comercio en general. Y los requisitos económicos «son atractivos y asumibles». Además, las inversiones de adecuación que realicen los adjudicatarios «podrán compensarse con cargo al canon, facilitando así la puesta en marcha de la actividad».