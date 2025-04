El PP no aprecia delito pero sí denuncia «una desidia grandísima»

Domingo, 13 de febrero 2022, 07:59 Comenta Compartir

El portavoz del PP en Zafra, Juan Carlos Fernández, denuncia la «desmoralización» generalizada que afecta a los trabajadores del ayuntamiento desde que las nóminas mermaron. «Nosotros vemos una desidia grandísima».

En su opinión, no es necesario llevar los pagos paralizados a la Fiscalía porque se corresponden con trabajos que sí han sido realizados por los empleados municipales, pero considera inadmisible que casi un año después no se haya aprobado la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RTP) ni el reglamento de gratificaciones. «Una de las consecuencias es que la Policía Local no realiza esas jornadas extraordinarias y hay turnos en los que no patrulla ningún agente. Eso crea inseguridad».

Desde CC OO se insiste en que la demora en la aprobación de la RTP perjudica al personal municipal, mientras que USO, a través de su portavoz Juan Antonio García Palomo adelanta que a lo largo de esta semana entregará en la Fiscalía de Badajoz el informe de intervención. Quien no se pronuncia por ahora es el alcalde, José Antonio Contreras, después de que HOY contactara con la Alcaldía de Zafra para conocer su opinión.