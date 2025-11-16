HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Representantes de Apoyat durante esta jornada. HOY
Villanueva de la Serena

Apoyat muestra su labor en una jornada de puertas abiertas

La entidad, que el próximo año cumplirá su 40º aniversario, se ha sumado a esta iniciativa que propone la Red de Atención a las Adicciones

E. Domeque

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La asociación Apoyat llevó a cabo este pasado viernes una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía tuviera la oportunidad de acercarse y conocer de cerca cómo se trabaja en la atención a las adicciones, la inclusión social y el acompañamiento a usuarios de la entidad.

Se trata de una acción que se engloba dentro de la propuesta por la Red de Atención a las Adicciones (Unad), que cumple 40 años y de la que forma parte Apoyat; asociación local que en 2026 cumplirá también 40 años desde su creación.

Una jornada en la que han participado representantes de distintos colectivos, familiares de usuarios y trabajadores. A esta jornada de puertas abiertas, también ha asistido Guadalupe Cintero, secretaria técnica de Adicciones del SES.

La alcaldesa Ana Belén Fernández también ha querido visitar la casa y sede de la asociación, donde ha podido compartir un tiempo con las personas usuarias y parte del equipo directivo y trabajadores. Allí ha destacado la importancia que tiene el trabajo que desde hace décadas lleva a cabo Apoyat, «ayudando a tantas personas a volver a tener una oportunidad y ofrecerle las herramientas necesarias para volver a comenzar».

Para la alcaldesa, Apoyat significa mucho más que atención terapéutica, ha expresado, «es una gran familia, un lugar seguro en el que encontrar apoyo y cariño y en el que tener personas a tu lado para seguir adelante y volver a recuperar tu vida».

Atención y prevención

María Bertomeu y Azucena Bayón, dos de las responsables del centro, destacan la importancia que acciones como esta tienen, abriendo las puertas para dar a conocer el trabajo diario que se hace. «Poner a disposición de los ciudadanos estos recursos; además de trabajar no solo en la atención sino en la prevención», explicaban sobre esta labor que hacen posible socios, voluntarios y empresas.

