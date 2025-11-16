Apoyat muestra su labor en una jornada de puertas abiertas

E. Domeque Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La asociación Apoyat llevó a cabo este pasado viernes una jornada de puertas abiertas para que la ciudadanía tuviera la oportunidad de acercarse y conocer de cerca cómo se trabaja en la atención a las adicciones, la inclusión social y el acompañamiento a usuarios de la entidad.

Se trata de una acción que se engloba dentro de la propuesta por la Red de Atención a las Adicciones (Unad), que cumple 40 años y de la que forma parte Apoyat; asociación local que en 2026 cumplirá también 40 años desde su creación.

Una jornada en la que han participado representantes de distintos colectivos, familiares de usuarios y trabajadores. A esta jornada de puertas abiertas, también ha asistido Guadalupe Cintero, secretaria técnica de Adicciones del SES.

La alcaldesa Ana Belén Fernández también ha querido visitar la casa y sede de la asociación, donde ha podido compartir un tiempo con las personas usuarias y parte del equipo directivo y trabajadores. Allí ha destacado la importancia que tiene el trabajo que desde hace décadas lleva a cabo Apoyat, «ayudando a tantas personas a volver a tener una oportunidad y ofrecerle las herramientas necesarias para volver a comenzar».

Para la alcaldesa, Apoyat significa mucho más que atención terapéutica, ha expresado, «es una gran familia, un lugar seguro en el que encontrar apoyo y cariño y en el que tener personas a tu lado para seguir adelante y volver a recuperar tu vida».

Atención y prevención

María Bertomeu y Azucena Bayón, dos de las responsables del centro, destacan la importancia que acciones como esta tienen, abriendo las puertas para dar a conocer el trabajo diario que se hace. «Poner a disposición de los ciudadanos estos recursos; además de trabajar no solo en la atención sino en la prevención», explicaban sobre esta labor que hacen posible socios, voluntarios y empresas.

Temas

Villanueva de la Serena