Aparece sana y salva Jennifer González, la chica de Alconchel desaparecida en Pamplona La chica no llegó a salir en tren de Pamplona por encontrarse enferma y no poder comunicarse con los hermanos

Tras dos días sin saber su familia nada de ella, ha aparecido sana y salva la chica desaparecida de Alconchel. Se hallaba en Pamplona, desde donde no pudo coger el tren con destino a Badajoz donde le esperaban sus hermanos, pues tenía intenciones de volver a Extremadura, después de haber residido en Navarra en los últimos años con una tía carnal suya.

Según explica su hermano Juan Luis a HOY Alconchel, gracias a la difusión que se le ha dado a la noticia de su desaparición, Jennifer González se puso en contacto con su hermano para comunicarle que el pasado martes no pudo coger el tren de Pamplona a Badajoz porque se puso enferma con altas fiebres y no disponía de teléfono para comunicarlo. Al parecer, seguía en casa del amigo que la alojó temporalmente hasta que se trasladara a Extremadura, como era su intención el mismo lunes, 21 de agosto.

El revuelo causado en el pueblo y la alarma social hizo que la fotografía de su desaparición llegara a su exnovio, quien rápidamente se puso en contacto con ella para advertírselo, al saber que aún se hallaba en casa del amigo que la acogió en los últimos días.

«Hasta que no he conseguido hablar con ella no me he quedado tranquilo, pues eran muchas horas ya de desesperación y sin saber nada de ella», explica visiblemente emocionado Juan Luis González, quien ha estado en las últimas horas movilizándose en redes sociales y a través de la Guardia Civil para tener noticias de su hermana.

Desde la familia han querido dar las gracias a los medios de comunicación, a las autoridades locales, a las fuerzas y cuerpos de seguridad implicadas y a la ciudadanía en general que han colaborado en las últimas horas para dar con el paradero de la chica.

