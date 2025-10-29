HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Ambulancia del Servicio de Extremeño de Salud en el lugar del siniestro vial de la N-523. HOY
Suceso en Extremadura

Aparatoso accidente con vuelco en la provincia de Badajoz

El conductor ha sido derivado a un centro hospitalario pero por el momento se desconoce el alcance de las heridas

R.B.C.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:33

Comenta

Un hombre ha resultado herido esta mañana como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico en el término municipal de la localidad pacense de Puebla de Obando.

El siniestro vial ha consistido en una salida de vía con posterior vuelco en el punto kilométrico 37,900 de la N-523, que conecta las dos capitales de provincia extremeñas, Cáceres y Badajoz.

El accidente tuvo lugar pasadas las 12.00 horas y hasta el lugar se trasladaron agentes de las Guardia Civil de Tráfico del subsector de Badajoz y sanitarios en una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, que, tras atenderlo, le dieron trasladado al Hospital Universitario.

Por el momento, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura no ha emitido ningún parte del accidente por lo que se desconoce la edad ni el alcance de las heridas sufridas por el conductor del turismo.

Te puede interesar

