Antonio de Salezán, pregonero de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros de 2026

Antonio de Salezán López, pregonero de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros 2026. La Junta de Cofradías jerezana designó anoche al que fuera ... hermano mayor de la Antigua y Pontificia Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y Jesús Orando en el Huerto (cofradía del Silencio) y cronista de esta hermandad como el elegido para ofrecer el pregón que exaltará el próximo año la Pasión, Muerte y Resurrección según Jerez, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. El pregón se pronunciará el 22 de marzo en el cine teatro Balboa.

«Emocionados y orgullosos con la noticia del nombramiento de uno de nuestros hermanos, quien fuera además, cronista y presidente de esta Cofradía, Antonio de Salezán López, como pregonero de la Semana Santa 2026 en Jerez de los Caballeros. Cofrade de siempre, amante de la Semana Santa, de nuestras tradiciones y con un profundo sentido religioso. Estamos seguros de que pondrá toda su fe y pasión en su pregón y nos llegará al corazón. Enhorabuena pregonero!!», ha escrito en su perfil de Facebook la cofradía del Silencio. En 2023, la hermandad jerezana del Martes Santo lo eligió como premio Cruz de Guía de su cofradía.

De 63 años, Salezán fue jefe de ventas en un supermercado en Cáceres, donde ha pasado una parte de su vida profesional y personal, y comercial en diversas empresas, al última, en Cementos Balboa, la cementera de Alconera, una vez asentado en Jerez. Está casado y tiene dos niños.

El pregonero de la Semana Santa de Jerez de 2026 ha formado parte de la junta de gobierno de la Cofradía del Silencio en diversas responsabilidades y también fue secretario de la Junta de Cofradías jerezana.