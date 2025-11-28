HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Paqui Álvarez, hermana mayor de la Cofradía del Silencio, junto a Antonio de Salezán en 2023 cuando le fue entregado el premio Cruz de Guía de la hermandad del Martes Santo. HOY

Antonio de Salezán, pregonero de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros de 2026

La Junta de Cofradías designa al antiguo hermano mayor y cronista de la Cofradía del Silencio para pronunciar el pregón en marzo próximo

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:14

Antonio de Salezán López, pregonero de la Semana Santa de Jerez de los Caballeros 2026. La Junta de Cofradías jerezana designó anoche al que fuera ... hermano mayor de la Antigua y Pontificia Cofradía de Nuestra Señora del Rosario y Jesús Orando en el Huerto (cofradía del Silencio) y cronista de esta hermandad como el elegido para ofrecer el pregón que exaltará el próximo año la Pasión, Muerte y Resurrección según Jerez, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. El pregón se pronunciará el 22 de marzo en el cine teatro Balboa.

