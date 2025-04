Antonio Mulas e Includes ya tienen la Medalla de Almendralejo

G. C. M. Miércoles, 7 de diciembre 2022, 07:56 Comenta Compartir

«Cuando en el Hogar de Mayores me comunicaron que estaban recogiendo firmas para proponerme, me sorprendió, pero no pensé que fuera a salir. Ahora reconozco que todo esto me sobrepasa, no pienso que pueda merecer tanto». Así se siente Antonio García Martín de las Mulas tras recibir la Medalla de Almendralejo, el máximo título de la ciudad y que se suma a otros reconocimientos que ha recibido a lo largo de su vida por su dedicación a los demás. Para él, poder ver a las asociaciones a las que ha ayudado funcionar bien «es mi satisfacción».

La otra Medalla de Almendralejo ha recaído este año en Includes, la asociación que trabaja con personas con discapacidad intelectual desde hace más de 40 años. Su presidenta, Inés Castañón, agradeció este galardón y apuntó que «hay mucho trabajo detrás».

«Hay mucha gente y mucho trabajo detrás de una asociación para conseguir que se mantenga y también que crezca, porque yo creo que ha crecido mucho a lo largo de estos cuarenta y tantos años. Gracias al empuje de los trabajadores, gracias al empuje de las familias y gracias al trabajo de mucha gente. Sí es emocionante que te reconozcan y que reconozcan que las cosas funcionan y que se hacen bien».

Ambos recogieron emocionados estas medallas en el acto institucional de celebración del Día de la Constitución, que se llevó a cabo en el teatro Carolina Coronado este día 6 de diciembre.

En el acto también participaron la escuela de ballet de Pedro Cruz y la cantante local Paka Manchón; mientras que el alcalde, José María Ramírez, leyó el discurso institucional.