Antonia, trabajadora municipal, es la agraciada de la Lotería Nacional en Monesterio Antonia en su puesto de trabajo, esta mañana / Isabel Ambrona Esta jienense, de 57 años, dice que guardará el dinero para cuando no tenga ISABEL AMBRONA Viernes, 9 noviembre 2018, 19:57

Antonia, de 57 años, no sabe si reír, llorar, estar alegre o triste, tras haber conocido que ha sido la agraciada de este jueves, 8 de noviembre, del primer premio de la Lotería Nacional, dotado con 30.000 euros.

Esta jienense residente en Monesterio desde hace ahora 17 años y sin cargas familiares aún no sale de su asombro y no termina de asimilar la noticia, que esta mañana ha conocido. El motivo de su desconcierto se debe al número 72.837, que lleva jugando desde hace más de 10 años.

Según ha explicado, se enteró de que había sido agraciada con este premio a través del teletexto. «Lo sé desde las 5 de la mañana, que es a la hora a la que yo me levanto», relata. «Lo miré en una cadena, luego en otra, y así hasta que ya he visto que sí, que era mi número, ¡no me lo creía!», nos decía emocionada.

Tras conocer la noticia, lo primero que ha hecho ha sido tomarse un par de tazas de café e irse a trabajar, «como todos los días», dice.

A esta trabajadora municipal, que actualmente desarrolla labores de limpieza en el Polideportivo Municipal a través de una bolsa de trabajo, le viene este dinero más que bien. «Lo voy a guardar para cuando no tenga, no me voy a dar ningún capricho», nos explica, «lo que sí que voy a pasar van a ser unas buenas navidades con mi familia en Jaén y la tranquilidad de tener un buen colchoncito económico».

Antonia nos confiesa, que si le hubiese tocado más dinero se hubiese ido a vivir fuera de España, «pero no es el caso, a la próxima será», nos dice risueña. Lo único que sí que espera es «salud para poder disfrutarlo».

Este primer premio de la Lotería Nacional ha sido repartido por la administración nº 2 de Monesterio, sito en la calle Libertad. Allí, Alicia González Megías vendió a Antonia el número agraciado.

La joven lotera ha expresado que se ha sentido «algo nerviosa» y «muy contenta por haber dado este premio», a la vez que espera que a la persona agraciada «le siente bien y lo disfrute». Tampoco dice no, entre risas, a «un pequeño regalo de agradecimiento».