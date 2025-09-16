Antonia Esperilla gana el concurso de tortillas de patatas del Día de la Patrona de Castuera

Francisco Vázquez Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Antonia Esperilla ha sido la ganadora del tradicional concurso de tortillas de patatas que convoca el colectivo Amigos del Buensuceso, en el marco de la programación lúdico-festiva organizada con motivo de la celebración del Día de la Patrona, el 12 de septiembre.

El concurso supuso un reto para el jurado por el gran nivel de preparación de las 20 tortillas presentadas, como quedó patente con la escasa diferencia en las puntuaciones finales y la unanimidad de los cuatros miembros del jurado en las puntuaciones de las tortillas clasificadas en las primeras posiciones. La ganadora logró 105 puntos, mientras que las presentadas por Antonia Custodio y Manoli Romero, empataron en la segunda posición con 103 puntos.

Posteriormente, los asistentes pudieron degustar las tortillas y disfrutar del buen ambiente que rodea este evento.