SOS Animales anuncia el cese de la recogida de perros y gatos en Campanario S. GÓMEZ. Jueves, 22 agosto 2019, 08:54

La asociación SOS Animales de Campanario ha emitido un comunicado oficial en el que informa del cese definitivo de su labor. Desde su creación en el año 2013 hasta hoy aseguran haber recogido de la calle a 140 perros y 55 gatos. Ante el creciente número de abandonos, la entidad dice no poder hacer frente «a ese nivel de trabajo ni al gasto económico». Añaden que no volverán a asumir «un trabajo que no nos corresponde como particulares», si no que estarán para ayudar y colaborar «junto al responsable, el ayuntamiento, si lo necesita y solicita». Aunque dejan de recoger animales, seguirán con labores de concienciación, información y denuncia, señalan. Además, la entidad recuerda que va a continuar insistiendo en la creación de una ordenanza municipal para la protección y tenencia de animales, para la implantación del método CER, dotar de lector de microchip a la policía local, y crear una zona de recreo. Entre las labores llevadas a cabo en este tiempo están la vacunación y desparasitación de los animales, analíticas, tratamientos, esterilización, manutención, residencia y campañas educativas.