Ángela González presenta 'A través del Espejo'
Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00
REDACCIÓN. El Museo Etnográfico Extremeño 'González Santana' de Olivenza inaugura la exposición fotográfica 'A través del Espejo', de Ángela González Gallego. La misma podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. González Gallego (Coria, 1998), realizó el Grado de Estudios Asiáticos, en la Universidad de Salamanca.
