Acto de despedida del agente Ángel Nieto. HOY
Villanueva de la Serena

Ángel Nieto se jubila tras 34 años en la Policía Local

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena acogió un acto de homenaje por su jubilación.

E. Domeque

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Ángel Nieto, agente de Policía Local, ponía ayer fin a más de 34 años de servicio. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena acogió un acto de homenaje por su jubilación. Nieto ingresó en el cuerpo en el año 1991 y durante los últimos cinco años ha estado destinado en el área de Atención Ciudadana.

De trato cercano, muy trabajador y un gran compañero, así lo ha calificado el jefe de la Policía Local, Juan Pedro Urán, en un acto sencillo pero emotivo, donde sus compañeros han querido desearle «una feliz jubilación» y que disfrute «de esta nueva etapa que comienza ahora». Además, le obsequiaron con un reloj personalizado con un mensaje.

MÁS INFORMACIÓN

La alcaldesa, Ana Belén Fernández, agradeció el trabajo que ha desarrollado en beneficio de los ciudadanos durante tantos años de servicio. «Una persona comprometida con el deber que ahora se jubila, pero quien ha estado tanto tiempo al servicio de los ciudadanos, seguirá estando para ellos».

