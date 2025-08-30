Ana Naranjo expone en la Casa de Cultura de Esparragalejo
Sábado, 30 de agosto 2025, 09:38
JOSÉ SÁNCHEZ. Ana Naranjo Rodríguez expone sus obras en la Casa de la Cultura de Esparragalejo hasta mediados del mes de septiembre. La muestra, denominada 'Amapola', está formada por ocho cuadros de formato medio, en los que plasma su amor por las flores, la naturaleza y los colores de su tierra.
La pintora, natural de Esparragalejo, ha realizado estas obras gracias a un proyecto desarrollado por Plena Inclusión. Teresa Gómez Carroza ha sido la encargada de organizar esta exposición, que luego se podrá visitar en la Casa de la Cultura de La Garrovilla.
