La tradicional convivencia de mayores será el 4 de octubre. E. D.

Amplio programa en la Semana de las Personas Mayores en Villanueva de la Serena

Del 28 de septiembre al 4 de octubre se ofrecen actividades como una excursión a Portugal o la tradicional convivencia

E. Domeque

Martes, 26 de agosto 2025, 07:45

«La vida no se jubila» es el lema elegido por la concejalía de Mayores para una nueva edición de la Semana de las Personas Mayores. La iniciativa ofrece una programación que incluye diversas actividades que dan respuesta a las necesidades de este colectivo en cuanto a ocio.

La primera propuesta consiste en una excursión al norte de Portugal donde se podrá visitar Aveiro, Oporto y Coimbra. Será los días 28, 29 y 30 de septiembre y el precio por persona es de 295 euros, con suplemento individual de 75 euros. Se ofertan 50 plazas y las inscripciones están abiertas hasta el 6 de septiembre en la concejalía de Mayores.

Teatro y música

Ya el 1 de octubre el parque de la Constitución acogerá una sesión gratuita de pasodoble y un desayuno saludable. En esta actividad podrán participar 30 personas y las inscripciones serán desde el 1 de septiembre. Por la tarde, será el turno para el teatro con 'Visita al ginecólogo' y 'Se vende una mula', ambas de la compañía Alas de Libertad. Esta actividad gratuita se desarrollará en el Centro Museístico Charo Acero.

El día 2 habrá una excursión a las Cuevas del Queso Reborto en Cabeza del Buey. El precio por persona es de 25 euros con visita guiada, cata de quesos y degustación de aceite. Aquellos que deseen participar podrán inscribirse desde el 1 de septiembre, con 50 plazas disponibles.

Además, Carmen Tena ofrecerá un concierto el 3 de octubre en el teatro Las Vegas. El precio de las entradas es de 4 euros en venta anticipada.

La semana finalizará el día 4 con la tradicional convivencia en la playa de Entrerríos donde habrá orquesta, comida y baile. Esta actividad es gratuita y el aforo es de 350 personas. Las inscripciones comenzarán el 1 de septiembre.

