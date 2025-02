Álvaro Martín ya es Hijo Predilecto de Llerena

Paco Díaz Llerena Martes, 4 de abril 2023, 11:33 Comenta Compartir

Álvaro Martín ha recibido esta tarde el título más importante que otorga Llerena, el de Hijo Predilecto. En un acto celebrado en La Merced, el atleta llerenense ha estado acompañado por su familia, amigos, pareja, paisanos y autoridades, quienes no han querido perderse un acto muy especial también para la localidad, que ha nombrado hoy a su segundo Hijo Predilecto de la historia, un título solo compartido con Miguel del Barco Gallego.

El proceso para este nombramiento comenzó el pasado otoño y ha finalizado hoy en un acto emotivo en el que se han repasado las hazañas de Álvaro a lo largo de su carrera.

«Nos has demostrado competición tras competición esa capacidad de superación que te hace llegar a la cima y mantenerse, que es privilegio de pocos, pero tú eres uno de ellos. El brillo de los oros conseguidos no te hace perder ni un ápice de tu nobleza y entrega. Así continúas la marcha con los pies en la tierra», ha expresado Juana Moreno, alcaldesa de Llerena.

A continuación, ha llegado el turno de la entrega del título y medalla y el discurso de Álvaro Martín, en el que ha repasado sus orígenes, desde sus primeros momentos en el deporte llerenense, pasando por los instantes en los que empezó a destacar en el atletismo y tuvo que abandonar Llerena, hasta la actualidad. También ha hecho un alegato por la humanización de los deportistas profesionales y ha repasado su larga problemática con la Real Federación Española de Atletismo.

«Creo en la posibilidad de un mundo mejor. Entreno físicamente para ser mejor deportista, pero más entreno para ser mejor persona. Creo en el ejemplo personal que es posible para todos, que no necesitamos líderes ni héroes que nos guíen. Todos podemos ser líderes. Creo en la diversidad y la diferencia como algo enriquecedor frente a la masa homogénea. Todo esto lo aprendí de mi pueblo, de su gente y más específicamente de mi pareja, de mi familia y de aquellos amigos a los que incluso llamo hermanos. Lo que más me define no son mis resultados deportivos, sino el ser uno más de mi Llerena, mantener mi personalidad o incluso mi naturaleza», ha señalado el que a partir de hoy es nuevo Hijo Predilecto de Llerena.

