'En Almendralejo', el videoclip que ya es viral Voltaje Caribeño. Su canción, «fruto de un juego de palabras», no ha parado de compartirse desde que apareció en YouTube

Paco Galeano Domingo, 3 de marzo 2024, 08:21 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

Remier, de 39 años, y Rayder de 31 son hermanos, y ambos comparten un piso en Almendralejo con Dixán, de 46, y Gleivis de 39 años. Todos ellos son cubanos, llevan poco tiempo en España, y sus vidas, en parte, han cambiado desde que hace unos días subieron a Youtube un videoclip con un tema llamado 'En Almendralejo'.

Lo que empezó siendo una especie de broma, va adquiriendo tintes de poder convertirse en algo más serio, y abrirles las puertas de la música en nuestro país. Hasta que ese momento llegue o no, su tema sobre la capital de Tierra de Barros se ha viralizado y no deja de saltar de teléfono en teléfono. En una de las localizaciones que aparecen en el videoclip, la plaza de Extremadura, los hemos conocido y nos han contado su historia.

i

www.almendralejo.hpy.es

–Antes de nada, ¿quiénes son?

–Somos un grupo surgido en Cuba que empezamos en Varadero y llevábamos 12 años dedicados a la música en nuestro país. Nos iba bastante bien y ahora queremos abrimos un hueco aquí en España.

–Y dentro de España terminan en Almendralejo y no en otro lugar.

–Sí. El primero en venir a Madrid para trabajar fue Remier hace dos años, y estando allí gracias a un amigo surgió la oportunidad de venir hasta Almendralejo también para trabajar. Luego llegó Dixán, que lleva ocho meses y por último Raydel y Gleivis, hace cuatro.

–Y en cuestión de poco tiempo han pasado del anonimato a hacerse famosos en la ciudad gracias a un tema musical, que como mínimo, ha sorprendido a todos por el nombre y por su letra.

–Fue Dixan el que comenzó a componerla y todo empezó como un juego. Nunca pensamos que iba a ser como fue. Tenía un pedazo de canción hecha y nosotros comenzamos a tararearla primero y a completarla entre todos después. Fue un día estando con la guitarra, haciendo como una especie de juego de palabras utilizando la terminación 'lejos' de Almendralejo para expresar lo lejos que estamos de nuestro país. De La Habana Almendralejo queda lejos, lejos, lejos… y así fue como surgió la canción. Nos gustó, hicimos la grabación y hasta aquí.

–No piensan en ella como canción, pero terminan grabándola y haciendo un videoclip.

–Así es. Nunca llegamos a pensar en ella como canción y mucho menos en la repercusión que iba a tener. Hasta que surgió la posibilidad de grabarla a través de un compañero de trabajo (Checa) que ha sido el que nos ha facilitado y apoyado en todo. Gracias a él hemos conseguido ser conocidos ahora de esta forma.

–La canción que lleva unos días subida a YouTube y no ha parado de verse y de compartirse a través de las redes sociales.

–No lo esperábamos, estamos sorprendidos de que se haya hecho viral. Hicimos el tema y dijimos que por qué no hacíamos un vídeo con los recursos que teníamos. Nos lo mandaron la pasada semana y desde que lo hemos subido no ha parado de tener visualizaciones de todo el mundo.

–Y a pesar del éxito esto no da aún para ganarse la vida con la música aquí en España.

–Ahora mismo no, pero estamos empezando aquí y lo que queremos es enfocar nuestro futuro a lo que nos gusta, a lo que hemos hecho siempre en nuestro país que es hacer música. Hemos dado un par de conciertos en Almendralejo, el último en carnavales, y esperamos que ahora nos llamen y podamos actuar en más sitios este verano.

–Viene bien aclarar que el tema sobre Almendralejo no es el único que tienen después de doce años dedicados a la música.

–No, evidentemente. Tenemos mucha experiencia con todo tipo de música. Hemos trabajado mucho en Varadero para el turismo y ahora mismo estamos preparando un disco. Llevamos ya tres temas y pronto lo tendremos en la calle.

Terminamos la entrevista y coincidimos en parte del camino que nos lleva a cada uno de nosotros a casa. En ese corto espacio de tiempo comprobamos que estos cuatro jóvenes cubanos no pasan desapercibidos. Por la calle pasa en ese momento un joven en una moto que hace sonar el claxon y les levanta el dedo pulgar en señal de aprobación. Y unos metros más allá una vendedora de la ONCE los reconoce y además de animarles a que compren un cupón les da la enhorabuena y los invita a seguir adelante. Triunfarán o no, pero al menos quédense con su nombre por si acaso. 'Voltaje Caribeño' se hacen llamar.

Comenta Reporta un error