Almendralejo, puerta de entrada de la trata de mujeres

Un estudio realizado en 2018 por una asociación de estudiantes determinó que en la ciudad había 17 pisos en los que se ejercía la prostitución. Una cifra a la que se llegó tras consultar diversas fuentes. Si ya era alarmante el número, cuatro años después se ha aumentado. Este otoño se estima que son 21 los pisos en Almendralejo en los que se ejerce la prostitución, según ha podido saber HOY, a los que hay que sumar los dos clubes de alterne que funcionan desde hace años.

Esa cifra ha sido facilitada a este diario por la asociación de mujeres 8M y se ha calculado basándose en las entrevistas con prostitutas, a las que les ofrecen ayuda y les dan a conocer los recursos a su alcance. «Hay un problema enorme en Almendralejo, porque hay muchas víctimas de trata. Podemos decir que abren un nuevo piso desde la impunidad total», según reconoce su presidenta, Gloria Gil. Hasta el punto se ha hecho habitual este tipo de prácticas y hay gente que directamente llama a la inmobiliarias para solicitar alquilar casas con muchas habitaciones para ejercer la prostitución. «Nos han llegado llamadas de inmobiliarias que nos han contado eso».

Esa proliferación de pisos en los que se ejerce la prostitución en Almendralejo genera numerosos problemas. El primero de ámbito vecinal, por las molestias que provoca en el bloque de pisos por las continuas entradas y salidas de clientes durante toda la noche; pero también por la falta de control sobre el estado real de las mujeres que ejercen la prostitución y que muy a menudo lo hacen coaccionadas. «Hay unos meses compañeras de otras asociaciones de Almendralejo nos llamaron porque en sus bloques habían notado las subida y bajadas de hombres continuas», apuntan las mismas fuentes, que recuerdan que el telefonillo está continuamente sonando.

Además, generan reyertas y escándalos, como el vivido hace unos meses en la calle Carolina Coronado, en la que vecinos de la zona salieron a la calle para denunciar la situación de inseguridad y molestias que vivían por culpa de uno de estos pisos. «También hay veces que hay jaleo porque a las chicas los clientes que no les pagan o hay situaciones de abuso de poder o maltrato, porque no las tratan bien».

Desde esta asociación apuntan a que «en Almendralejo es un problema y no solo para ellas. La gente está desesperada, hay un trasiego continuo, se confunden de piso y llaman a otro o en las voces que hay en la calle». «Desde La Flor a la calle Mérida, por todo Almendralejo hay pisos». Sin embargo, lamentan, «luego va la policía y dicen que no ven nada».

La concejala de Igualdad, Macarena Domínguez, asegura que no puede ofrecer una cifra exacta de pisos en los que se ejerce la prostitución en Almendralejo, pero es consciente de que son muchos y da por válida la cifra de asociaciones y vecinos.

No es un problema nuevo, viene desde hace años. Pero a menudo los agentes de policía niegan que la existencia de este tipo de pisos.

Aunque algunos policías reconozcan que sí los hay, es difícil actuar sobre ellos, porque prima la propiedad privada y la intimidad de lo que pase dentro. «No hay normativa para los pisos. Los particulares alquilan su piso, pero lo que pase dentro, no les importa, aunque afecte a los vecinos». En opinión de Gloria Gil, lo que falla es la legislación, «hay que perseguir al que paga, al putero, al que paga por utilizar a una mujer como si fuera un cuerpo». La concejala cree que hay que actuar sobre este tipo de pisos y sobre todo contra la trata de mujeres que llegan a España a través de Almendralejo y de ahí son distribuidas por prostíbulos de toda España.

La edil también reconoce que el problema es que juegan con la propiedad privada y no puede actuar si no es a través de denuncias. Reconoce que «es preocupante que Almendralejo pueda ser punto caliente» de la prostitución.

Y «hay un número considerable de víctimas de trata», aunque a veces la Policía lo niegue, confiesa Domínguez. «No tenemos datos policiales, dicen que no hay trata en Almendralejo. Pero yo me tengo que basar en los datos que nos dan las asociaciones». Tanto es así que la oenegé 'Mujeres en zona de conflicto' va a abrir una oficina en Almendralejo para intentar ayudar a estas mujeres a salir de la prostitución. Es ahí, coinciden todas, donde hay que poner el foco en intentar buscar solución a la vida que llevan y sacarlas de la red. Por ello, ve como «un recurso ideal» esta nueva oficina.

Con ese mismo objetivo trabaja desde hace años la asociación 8M, que, gracias a una mujer que consiguió dejar la prostitución y se ha insertado en la sociedad laboralmente, está logrando hacer una radiografía real de la prostitución y la trata de mujeres que llegan desde otros países para ejercerla en España, principal país consumidor de prostitución de Europa. «La clave que hemos encontrado escuchando a policías y a personas y otras oenegés es que Almendralejo es un sitio de paso. Es un punto caliente y desde donde los proxenetas las van trasladando a otras comunidades».

De Rumanía, Brasil y Colombia

Hay mujeres de numerosas nacionalidades, aunque abundan las de Rumanía, Brasil y Colombia. La mayoría son jóvenes y a menudo llegan a España sin saber que van a ser obligadas a trabajar en el sexo. «Hay chicas que vienen por una relación sentimental», apunta Gil. Otras lo hacen porque necesitan trabajar y creen que vienen a trabajar como limpiadoras o cuidadoras.

Lo cierto es que, concluyen desde 8M, «al final nadie les ofrece una respuesta o una alternativa que les permita lograr los recursos para subsistir y mantener a sus hijos». A través de otra oenegé, también hay un programa de acompañamiento para ofrecerles una alternativa laboral a menudo en otros lugares.

La asociación 8 M sí les ofrece apoyo 24 horas. «Se dirigen a la asociación cuando tienen algún problema, cuando no se le paga, porque están en la calle o porque reciben malos tratos continuados. Muchas no tienen papeles y tienen miedo», recalca Gloria Gil. Creen que los recursos que se les ofrecen son insuficientes, «cuando intentan buscar una salida ven que nunca llega, por que lo que se les ofrece son cursos de informática, información y lo que necesitan es dinero, un trabajo, y si no lo tienen, por eso ejercen la prostitución». «Es lo más dificultoso porque no hay alternativas reales», confiesa.

Ayudan a las profesionales del sexo dedicándoles su tiempo libre. Son mujeres que se ofrecen a acompañarlas a urgencias tras haber sufrido violencia o a poner una denuncia, «porque los técnicos trabajan de ocho a tres». De esa forma, han conseguido acercarse a un colectivo que a menudo pasa desapercibido para la sociedad durante el día.

Tienen un teléfono de consulta para las profesionales del sexo durante las 24 horas del día, pero, a menudo, la relación es tan de confianza que ya cuentan con los teléfonos personales de las colaboradoras. También hacen consultas a través de Facebook. Cuentan también con una asesora jurídica para aconsejar a las chicas en cuestiones legales.

