Del almacén de casa a una galería parisina

GLORIA CASARES Lunes, 23 de mayo 2022, 08:20 Comenta Compartir

Pilar Fernández pinta desde siempre, desde que tiene uso de razón. Sin embargo, su afición por la pintura quedó en su segundo plano al casarse y con la crianza de sus dos hijos. A pesar de ello siguió pintando y tiene en su haber premios como el 'Manuel Antolín', de ámbito nacional.

Curiosamente la pandemia también supuso para ella un punto de inflexión, pero en este caso para bien. Fue entonces cuando retomó de forma intensa su afición a los pinceles y se puso a dedicarle horas en el estudio que tiene en su casa. El confinamiento marcó su regreso al mundo del arte.

Y lo ha hecho con más fuerzas y claridad que nunca. En apenas dos años ha pintado unos treinta cuadros, ha vendido sus primeros cuadros, ha expuesto en una galería de París y tiene ya proyectadas otras exposiciones conjuntas en distintos puntos de España. Y su capacidad creativa no sólo está volcada con la pintura. En este tiempo ha escrito y diseñado los dibujos de cinco cuentos para niños, para cuya edición ya se han interesado varias editoriales y asociaciones.

Galerista extremeña

Gran parte de ese cambio se debe también a una casualidad, cuando una abogada almendralejense, reconvertida en comisaria de arte, vio uno de sus cuadros preparados para enmarcar en la empresa familiar. «A Margarita (Asuar) le gustó mucho y me dijo que le enseñara todos mis cuadros. Y me preguntó, ¿qué hacen estos cuadros aquí escondidos? Así que me animó a participar en la galería AGA, que gestiona en Monteagudo de las Vicarías, y con la que pretende darle visibilidad a artistas nuevos. Y desde entonces no he parado».

Tomó un cuadro suyo para la exposición 'Amarzón 1', que tiene como objetivo construir un mundo más justo. «Y luego ya llevé a su galería varios cuadros. La tiene en el pueblo donde nació la mujer de Antonio Machado, en Soria, y allí atesora obras de muchos pintores, que luego lleva a exposiciones por las ciudades. Y ese proyecto está siendo un revulsivo para el pueblo, no sabes la de gente que va allí. Se han abierto cafeterías, restaurantes y se ha rehabilitado el castillo para hacer espectáculos. Pero yo me veo allí pequeña, porque lo único que hago es enredar, aprender y hago mil cosas mal, pero alguna haré bien. Pero nunca he pintado para vender».

Después llegó Madrid. Expuso en la feria Artist 360º de arte contemporáneo, que es paralela a Arco. Y después fueron a París. «Yo que nunca había estado en París y que venía de estar en mi casa, pues allí con pintores y fotógrafos y encima vendo allí un cuadro pintado por mí. Lo compró un matrimonio que me dijo que desde el primer momento se enamoraron del cuadro».

Ampliar

En cuanto a técnicas, siempre he pintado con óleo sobre madera, aunque ahora también está probando algunas nuevas. «Lo bueno de mis cuadros es que puedes pisarlos y no se rompen. Me gusta arañarlos, pintar con espátulas, con café, con arena, con lo que sea, porque si quiero sacar un efecto, me da igual con una cosa que con otras. Y ahora por primera vez estoy pintando con acrílicos».

Otra de las curiosidades de esta pintora extremeña es la rapidez con la que trabaja. «Este grande lo he hecho en dos días. Si sé lo que quiero y estoy inspirada, que ya me encargo yo de estarlo, me pongo música y me pongo a pintar. Y qué felicidad. Yo creo que lo que hago ahora es un poco por egoísmo, pero a la vez también lo veo como altruismo, porque toco temas de denuncia social. Me gusta denunciar con mis cuadros y mis cuentos la pobreza».

En sus cuadros plasma a personas de todas las razas. «Me llama mucho la atención. La parte de la denuncia social es más colorida y esta última que estoy haciendo es con colores más apagados, más tristones». Y continúa, «yo antes lo que pintaba era gente y gente y ahora, no. Pero no sé por qué. Me llama mucho la atención la humedad, en todos se ve humedad. Pinto los edificios altos y las personas pequeñas, reflejo ese contraste».

Cuentos infantiles

Pilar es una artista completa. a tiene cinco cuentos infantiles escritos por ella editados. Además, se encarga de diseñar los libros y hacer las ilustraciones. «Descubrí el diseño gráfico trabajando en Rotylux y aprendí un montón. En la próxima exposición que voy a estar en el Museo del Ferrocarril de Madrid con mis cuadros, también voy a llevar mi cuento 'El tren de mi tierra' y que es una crítica a la situación en la que está el tren no sólo en Extremadura, también en otras partes de España».

«Ahora estoy trabajando en el 'El anticuento', que me encanta. En él estoy contando todo lo contrario que estoy pintando».