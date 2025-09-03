HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los Santos de Maimona

Alejandro Toro será el pregonero de las fiestas de la Virgen de la Estrella

Lucio Poves

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:22

El joven santeño, Alejandro Toro Tinoco, quien está en proceso de formación para hacerse Jesuita, será el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas patronales de la Virgen de la Estrella en Los Santos de Maimona, este próximo viernes. Será presentado por su hermano Ignacio. La festividad se prolongará hasta el 9 de septiembre.

Tras el pregón, serán miles los ramos de flores que los santeños depositarán a los pies de la Virgen, y que configurarán el gran manto floral en su altar, durante la tradicional ofrenda floral. Esa noche se inaugura la tómbola de la Virgen, abierta hasta el último día de la fiesta. También se iniciarán en el recinto festivo las actuaciones de grupos musicales y la verbena popular que se sucederán cada día.

La jornada grande de estas fiestas será el lunes 8 de septiembre día de la Virgen de la Estrella.

