La alcaldesa de Villanueva denuncia que la Junta cerrará el próximo día 26 el hospital Santa Justa

El próximo día 26 de diciembre el hospital Santa Justa cerrará definitivamente sus puertas, tal como anuncia la alcaldesa Ana Belén Fernández tras la reunión ... que ha mantenido con el director gerente del SES este viernes, donde le ha comunicado la intención de la Junta de no continuar prestando servicio en dicho hospital, cuyas instalaciones son de titularidad municipal.

Una situación, explica la alcaldesa, que «nos causa una gran tristeza por lo que significa este centro para la ciudad, y porque hay 16 familias que ven peligrar sus empleos». Ante esta situación, Fernández pide a la presidenta de la Junta y a la consejera de Salud que reconsideren su postura, mantengan la actual subvención que el SES tiene al hospital desde mediados de 2023, para así poder mantener los salarios de los trabajadores en los próximos meses. Todo ello, añade, porque ha pedido que este hospital se reconvierta en centro sociosanitario para ser un centro de día o de respiro con plazas concertadas.

Fernández explica que lo que se ha expresado por parte de la consejería en la reunión mantenida, es que se va a cerrar y que las especialidades que en este hospital hay en la actualidad, se trasladarán al nuevo. Recuerda que ya hace varios meses se reunió con la consejera de Salud para abordar este asunto y «dar una salida a los trabajadores y ahora nos dicen que no hay encaje jurídico para ello, que no es posible y que no se hacen cargo de los trabajadores».

Fernández recuerda que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de sanidad, y no puede asumir a estos trabajadores. Lo que espera, subraya, «es que recapaciten, reconduzcan la situación y que nos ayuden a que estos trabajadores puedan mantener sus empleos».

La alcaldesa también ha sido crítica con el poco margen de tiempo con el que se ha comunicado esta edición al Ayuntamiento, ha sido hoy cerrará sus puertas el 26 de este mes. Una situación triste, expresa, «y no entiendo este tipo de relaciones institucionales». Reitera que lo que más le preocupa es la situación de estos trabajadores, la situación en la que están. Por ello, añade, «nosotros estamos dispuestos a seguir hablando y que la Junta mantenga la subvención para los próximos meses y así dar una salida; además de que este hospital continúe prestando servicio».

Resolución del DOE

Por otro lado, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha publicado en la resolución del DOE de este viernes que «se revoca la delegación de competencia efectuada mediante resolución de 26 de abril de 2023, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se delega en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena la gestión y funcionamiento del Hospital Santa Justa».

La Junta señala que toda atención sanitaria de la población queda «suficientemente garantizada» con la puesta en funcionamiento del nuevo Módulo Pacientes Externos del Complejo Hospitalario Don Benito/Villanueva de la Serena.

La continuidad de la delegación supondría, , según el DOE, la duplicidad de recursos asistenciales en la zona, así como un incremento del gasto público sanitario, «quebrantando el principio de eficacia que debe regir en la gestión pública». Por ello, el documento recoge que el Hospital Santa Justa deja de tener uso sanitario y sociosanitario ligado al ejercicio de las competencias de la Junta de Extremadura.

Respecto de los trabajadores, se concede una subvención directa al Ayuntamiento de Villanueva para el desarrollo del programa de gestión durante el año 2024.