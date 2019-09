La alcaldesa de Alburquerque dice que Vadillo ha renunciado a ser asesor-portavoz para evitar denuncias

La alcaldesa de Alburquerque, Marisa Murillo, levantó la sesión del Pleno ordinario sin contestar a las preguntas de la oposición en una convocatoria que era muy esperada para saber si finalmente se iba a ratificar el nombramiento de Ángel Vadillo como asesor-portavoz del Gobierno local, una vez que su aprobación por la mayoría socialista en el pleno anterior fue impugnada por el PP y Víctor Píriz, que está ejerciendo de portavoz en Alburquerque, advirtiera de que se trata de fraude de ley y que denunciará a los ediles que le hicieran asesor por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

No hizo falta porque Murillo aseguró que el exalcalde había renunciado al cargo por «este tipo de denuncias e impugnaciones» y «para que el Ayuntamiento no se vea involucrado en juicios por el PP». No obstante, la alcaldesa, quien aseguró que Vadillo «lleva cuatro meses sin estar en el Ayuntamiento», explicó que «estamos buscando la fórmula para que pueda ayudarnos a conseguir los proyectos que tenemos en marcha».

Otra cuestión era saber si respondería a las preguntas registradas con más de dos días de antelación por el grupo Ipal, o seguiría la estrategia de su antecesor, quien durante la legislatura anterior las dejó sin respuesta.

El portavoz de Ipal, Manuel Gutiérrez, formuló un ruego relativo a la desaparición de la Escuela de Jóvenes Científicos, que ha dejado de funcionar y mostró un escrito del equipo directivo remitido a los padres de los alumnos, explicándoles que «no pueden continuar con las clases debido a que el Ayuntamiento no está al corriente de los pagos del curso pasado».

Pasó a leer las preguntas como «¿cuándo y de qué manera se va a pagar a los trabajadores?, ¿están cobrando los cargos políticos y el personal de confianza?, ¿es cierto que están planteando hacer un ERE para prescindir de parte de la plantilla?, ¿por qué cortó Iberdrola la luz en el recinto donde se estaba pasando la ITV?,...

Cuando terminó de leerlas, Murillo dijo que no había tenido tiempo de preparar las respuestas y las contestaría en la sesión siguiente, dentro de dos meses, mientras Gutiérrez recordaba que aún no han recibido contestación a las preguntas realizadas en plenos cuando el alcalde era Vadillo.

Gutiérrez contó que esta semana registrarán la petición de documentación que se les negó en el pleno y, si no se la dan, recurrirán a la Fiscalía.