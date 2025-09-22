Alcaldes de la comarca reciben EPIs de la Diputación

A. Parra Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La institución provincial, a través del área de Recursos Humanos y Régimen Interior, ha destinado 315.000 euros a la adquisición de equipos de protección individual (EPIs) para 173 entidades de la comarca. La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, participó el pasado jueves en el acto de entrega del material, celebrado en el Centro Integral de Desarrollo de Olivenza. Del Puerto estuvo acompañada por el alcalde de la localidad, Manuel J. González Andrade, y regidores de la zona.

La entrega tuvo un carácter simbólico ya que el material llegará en los próximos días a todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores. La dotación de EPIs tiene como objetivo facilitar la prevención de riesgos laborales a los trabajadores contratados a través de programas de empleo agrario. Los equipos incluyen 8.282 botas, 35.975 guantes, 15.643 chalecos, 7.301 gafas, 2.982 cascos, 3.263 orejeras y 10.085 mascarillas.