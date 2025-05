El alcalde de Zalamea sale elegido por sorteo

A. GILGADO Domingo, 11 de septiembre 2022, 08:21 Comenta Compartir

Juan Antonio del Pozo, el juez de paz de Zalamea fue muy explícito: «La suerte está echada». Lo dijo delante de un salón de plenos lleno de vecinos y cuando la interventora municipal le puso delante una bolsa oscura con dos bolas.

El pleno del lunes pasado fue inédito en Zalamea y una rareza histórica en la democracia. Pocas veces hay que acudir al azar para elegir alcalde. Y menos todavía a nueve meses de final de legislatura.

Pero se llegó a este punto por la renuncia por problemas de salud del alcalde saliente, Miguel Ángel Fuentes, y la negativa del concejal de IU, Benjamín Sánchez, a seguir apoyado a la lista del PSOE, una especie de escarmiento tras haberse sentido ninguneado a pesar del apoyo que les dio al principio.

PP y PSOE empataron en las últimas elecciones e IU dio su voto a los socialistas.

En mayo de 2019, en Zalamea no hubo lista más votada. PP y PSOE empataron a 1.049 votos. Y este empate ha condicionado todo desde el principio. No hay ninguna formación mayoritaria. Cinco concejales PSOE, cinco PP y uno para IU.

Puso muchas resistencias IU para investir al PSOE. Se suspendió incluso la constitución del primer pleno de legislatura. Solo se presentaron los cinco concejales del PP y ya se especuló entonces con la posibilidad de recurrir al sorteo.

Finalmente accedió Benjamín Sánchez (IU) a dar su voto a Miguel Ángel (PSOE). Pero ha costado mucho llegar a acuerdos desde entonces. Ni presupuesto han redactado en estos tres años. Y con la renuncia de ahora, había que volver al principio. Esta vez el concejal de IU se votó a sí mismo, los del PSOE a la concejala que iba en quinto lugar (la última que entró en su lista) y el PP a José Antonio Murillo, su cabeza de lista. Cinco, cinco y uno.

La Ley Electoral dice que ante un empate a concejales se elige el que tiene más votos populares y en el excepcional caso de que también haya un empate de votos populares se recurre como último recurso al sorteo entre los empatados.

Y así llegó la bolsa oscura a las manos de la interventora de Zalamea el pasado lunes. El juez de paz removió las dos bolas en mitad de un silencio contenido y siseos de los más nerviosos. Leyó el nombre la interventora y lo mostró al público: José Antonio Murillo. Júbilo y aplausos para el nuevo alcalde.

Juró su cargo José Antonio delante de todos y se comprometió a trabajar intensamente. Una legislatura de nueve meses. Un suspiro.

«Cuando uno se presenta tiene que tener una responsabilidad y eso es lo que nos toca ahora. No es el mejor momento, con nueve meses no puedes hace ningún proyecto y te encuentras además con un Ayuntamiento con un presupuesto de 2019. Pero hay que dar el paso». Lo primero que hizo fue reunirse con la secretaria para tener una visión general. Luego con los trabajadores municipales para pedirles colaboración tras el relevo. Pisa José Antonio territorio conocido. Lleva de concejal desde los noventa, se encargó de la delegación de Cultura en un gobierno de coalición y fue alcalde entre el 2011 y el 2015.

Tiene, en cierto modo, el Ayuntamiento en la cabeza. Habla de presentar ya el proyecto del colaborativo rural, de resolver los problemas para el polígono industrial o de hablar con Confederación por lo de la depuradora.

De ir liberando el entorno del castillo de casas en ruinas o de abrir el solar para un nuevo recinto ferial. Tiene todavía que cerrar parte de la Feria de la Cruz local que empieza el 14 de septiembre con un presupuesto que ya se ha agotado. «Quejarse es muy barato, pero no vale para nada. A partir de saber la situación en la que estamos, hay que trazar prioridades y resolver lo urgente». Reconoce que muchos vecinos le han dicho estos días que quizás se ha encontrado con un caramelo envenenado porque le hubiera venido mejor esperar a mayo.

Desgaste

El desgaste del equipo anterior le daba muchas posibilidades de deshacer el empate a su favor en las urnas. También varios socialistas le han dicho en privado que confían en él para salvar la situación y acabar con el bloqueo en el pueblo.

Rehúye del vértigo José Antonio. «Con los recursos que tenemos, se pueden hacer cosas. Se puede mejorar y esa es la idea que defendemos».

En el año 2011, cuenta, gobernó en mitad de una crisis profunda sin apenas margen de maniobra en las haciendas locales. «Me he subido a una bici y tengo 253 días para darle a los pedales sin desfondarme». Aclara también a los que se fijan solo en el sorteo como anécdota de la legitimidad. «No he comprado un boleto y me ha tocado, estoy aquí porque conseguimos 1.049 votos. El Partido Socialista no tenía ningún derecho más que nosotros para gobernar. Benjamín, siendo minoritario, decidió». Ahora ha decidido el juez de paz.

